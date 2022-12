Hậu duệ nhà tư sản Trịnh Văn Bô đầu tư, rót vốn cho các startup Việt

Công ty Cổ phần Tập đoàn The Startup đã tổ chức lễ giới thiệu sự kiện The Startup 2023 với chủ đề "Hành động kiến tạo tương lai" tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội).

The Startup hướng tới mục tiêu trở thành một quỹ đầu tư khởi nghiệp, kết nối nguồn vốn chủ yếu từ nước ngoài đầu tư mạo hiểm vào các startup Việt Nam. Sứ mệnh của The Startup là trở thành bệ phóng vững mạnh tạo nên thành công của các startup, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Lễ giới thiệu sự kiện The Startup 2023. Ảnh: Trọng Đạt

Phát biểu tại lễ giới thiệu The Startup, ông Trịnh Hồng Minh – Ủy viên HĐQT The Startup, hậu duệ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô chia sẻ, từ truyền thống của gia đình, ông luôn được dạy rằng, doanh nhân phải có trách nhiệm với gia đình, với đất nước, phải làm được điều gì đó để lại cho thế hệ mai sau chứ không phải chỉ kiếm tiền.

"Việt Nam đang xây dựng phong trào quốc gia khởi nghiệp. Để giúp các công ty khởi nghiệp lớn mạnh, chúng tôi đã thành lập The Startup với mong muốn tạo ra những dịch vụ hỗ trợ. Các startup có ý tưởng, sản phẩm nhưng hay thiếu vốn, thị trường và kiến thức về quản trị, tổ chức sản xuất hay liên kết phát triển thị trường. The Startup muốn hợp tác với tất cả những người làm khoa học công nghệ, những người có ý tưởng sáng tạo và có tình yêu với đất nước", ông Trịnh Hồng Minh nói.

Ông Trịnh Hồng Minh – Ủy viên HĐQT The Startup, hậu duệ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn The Startup cho biết, nếu các công ty khởi nghiệp được hỗ trợ, hướng dẫn bởi những người có tâm, có tầm và có kinh nghiệm, Việt Nam sẽ có nhiều doanh nghiệp phát triển thành công.

Các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là những công ty có khả năng tăng trưởng đột phá, có giá trị cốt lõi để hình thành nên các doanh nghiệp lớn. Việt Nam cần những công ty đổi mới sáng tạo mang tinh thần dân tộc bởi đây sẽ là cánh chim đầu đàn, gieo mầm phát triển cho thế hệ sau.

Với tinh thần đó, các thành viên sáng lập đã quyết định tạo nên The Startup. Đây sẽ là sự khởi đầu cho một thế hệ startup mới. The Startup muốn kết nối, giúp các công ty khởi nghiệp vươn lên để sau này cùng kiến tạo đất nước.

Ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn The Startup. Ảnh: Trọng Đạt

The Startup hướng tới trở thành một quỹ đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ đồng hành cho các công ty khởi nghiệp, thay vì đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Ngoài việc rót vốn, The Startup sẽ giúp các công ty phát triển thị trường, bán hàng, mở rộng thị phần và kết nối đối tác. Trước mắt, sẽ là việc tổ chức sự kiện The Startup - ngày hội kết nối đầu tư khởi nghiệp để truyền cảm hứng làm giàu cho các doanh nhân, làm kênh kết nối giữa các startup với nhau và giữa startup với nhà đầu tư

Theo bà Bùi Thị Thanh Hằng (Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ), trong năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam là 1,5 tỷ USD.

Giữa bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nguồn vốn đầu tư cho khởi nghiệp vẫn vững vàng và tăng trưởng cao hơn so với năm 2020 và năm 2019. Điều này thể hiện sự quan tâm lớn từ cộng đồng và các quỹ đầu tư.

Thống kê năm 2021 cho thấy, hiện có khoảng hơn 200 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó chỉ có khoảng 6 quỹ đầu tư nội địa. Việc hình thành thêm nguồn lực nội tại cho các hoạt động khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng. Theo vị chuyên gia đến từ Bộ Khoa học & Công nghệ, các quỹ đầu tư nội mới là nguồn lực bền vững và cần thiết cho hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam.