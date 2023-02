Hộ chiếu gắn chip điện tử được cấp từ 1/3 có gì mới?

Bộ Công an cho biết sẽ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất nhập cảnh kể từ 1/3/2023. Việc cấp hộ chiếu sẽ do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh thực hiện.

Mẫu hộ chiếu mới không gắn chip điện tử. (Ảnh: D.D.C)

Hộ chiếu mẫu mới có bìa màu xanh tím than, với biểu tượng chip điện tử được thể hiện ở trang đầu. Bộ Công an đã cấp mẫu hộ chiếu này từ 1/7/2022 nhưng chưa gắn chip.

Chip điện tử được gắn ở bìa sau của hộ chiếu không chỉ lưu trữ thông tin cơ bản của người sở hữu mà còn có thông tin vân tay, khuôn mặt, nhóm máu, mống mắt...

Do chip điện tử lưu trữ thông tin theo một định dạng thống nhất giữa các nước nên thủ tục xuất nhập cảnh của người dân có khả năng được thực hiện nhanh hơn. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang sử dụng hộ chiếu điện tử.

Hộ chiếu sử dụng chip điện tử được cho là có tính an toàn cao vì khả năng sao chép con chip là rất khó, tránh được nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

Hiện nay, công dân Việt Nam khi làm đơn cấp hộ chiếu có thể chọn loại phổ thông có gắn chip hoặc không gắn chip, cả hai được sử dụng song hành. Loại hộ chiếu cũ (phổ thông gắn chip) vẫn có giá trị đến khi hết thời hạn sử dụng ghi trên đó.