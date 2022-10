iPhone 14 Plus bán chậm hơn dự kiến

Theo trang tin DigiTimes, doanh số iPhone 14 và 14 Plus hoàn toàn bị iPhone 14 Pro và 14 Pro Max “át vía”. Nguồn tin của tờ này cho biết, tổng số lô hàng iPhone 14 năm nay sẽ ngang bằng iPhone 13 của năm 2021.

iPhone 14 Plus bán chậm hơn mong đợi của Apple. (Ảnh: Apple)

Nếu iPhone 14 và 14 Plus tiếp tục mờ nhạt trong ngắn hạn, Apple có thể phải cắt giảm đơn đặt hàng linh kiện sản xuất trong nửa cuối tháng 10. Nếu lượng cắt giảm mạnh hơn dự kiến, tổng số lô hàng iPhone 14 tính đến cuối năm có khả năng còn thấp hơn cả iPhone 13 trong cùng kỳ. Nghiên cứu cho thấy, Apple được cho là sản xuất xấp xỉ 90 triệu iPhone mới trong nửa sau năm 2022, nhưng có thể bị giảm xuống 80 triệu máy do nhu cầu chậm.

Thông tin phản ánh các báo cáo khác gợi ý iPhone 14 và 14 Plus không đáp ứng kỳ vọng của Apple. Không lâu sau khi phát hành, nhà phân tích Ming Chi Kuo đã nhận định nhu cầu đối với hai mẫu iPhone bản thường “ảm đạm”, kết quả đặt hàng trước tồi hơn cả iPhone SE thế hệ ba và iPhone 13 mini. Ông còn tuyên bố, “chiến lược sản phẩm đối với các mẫu iPhone tiêu chuẩn của Apple đã thất bại”. Apple được cho là tạm dừng tăng cường sản xuất hai thiết bị. Nhà phân tích màn hình Ross Young chia sẻ, lượng đặt hàng tấm nền cho iPhone 14 đã giảm 38% so với iPhone 13 vào cùng thời điểm năm ngoái, trong khi tại thị trường thứ cấp, iPhone 14 và 14 Plus mất giá nhanh gấp đôi so với iPhone 13 mini và iPhone 13.

Mặt khác, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max tiếp tục ghi nhận nhu cầu cao. Apple được tin rằng đã chuyển dịch sản xuất từ các mẫu iPhone 14 thường sang iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.

Du Lam (Theo MacRumors)