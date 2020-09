Có nên mua smart TV giảm giá sốc tới 50%?

Mùa mua sắm cuối năm là dịp để các siêu thị điện máy xả hàng với các mặt hàng điện tử, điện lạnh giảm giá sốc tới 50%, nhưng có nên mua ngay một chiếc smart TV vào lúc này?

Nở rộ giảm giá smart TV mùa mua sắm 09/09

Thông thường, gần kề dịp cuối năm, các siêu thị điện máy sẽ xả hàng, giảm giá bán sản phẩm rất mạnh. Lý do là các nhà sản xuất sẽ có một đợt cập nhật công nghệ mới, sản phẩm mới hay mẫu mã mới cho năm sau.

Dạo một vòng trên các website siêu thị điện máy, hàng loạt banner nổi bật dịp 09/09 xuất hiện đập ngay vào mắt người tiêu dùng. Những mặt hàng siêu rẻ, siêu khuyến mãi, giảm giá siêu sốc, tặng quà siêu khủng, giao hàng siêu nhanh, trả góp 0%, miễn phí vận chuyển toàn quốc là các cụm từ được sử dụng rất nhiều để kích thích người mua hàng.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý kĩ những mặt hàng nào được áp dụng các chính sách khuyến mãi này và mặt hàng đó còn bảo hành hay không. Bảo hành là điều kiện tiên quyết đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh. Bởi vì, việc hết bảo hành đồng nghĩa với việc bạn đang vác một ‘cục nợ’ về nhà do việc sửa chữa, thay mới linh kiện bên trong khá tốn kém.

Đặc biệt, mặt hàng smart TV những năm gần đây luôn được các siêu thị điện máy và các sàn thương mại điện tử quảng cáo giảm giá sốc tới 50%. Ngoài một phần lý do nêu trên, các nhà bán lẻ thường giảm giá sốc để xả hàng cuối năm, tránh hàng tồn do mặt hàng điện tử điện lạnh nói chung không phải thứ có thể bảo quản lâu trong điều kiện thời tiết như ở Việt Nam.

Vì thế, ngoại trừ các mặt hàng thực sự giảm giá do chính sách chung của nhà sản xuất, một số mặt hàng tồn sẽ được các siêu thị điện máy tranh thủ tận dụng giảm giá và ‘tống’ đi trong thời gian này. Nếu không cẩn thận, người tiêu dùng rất dễ mua phải những sản phẩm có vấn đề.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên so sánh giá của model muốn mua với giá bán lẻ đề xuất trên trang chủ nhà sản xuất. Nhiều mặt hàng ghi giảm giá tới gần 50%, nhưng khi so sánh giá trên thực tế chỉ giảm khoảng 10-30% so với giá gốc của nhà sản xuất.

Các mẫu smart TV giảm giá tới 50% phần lớn là hàng trưng bày

Vậy còn một số mẫu smart TV thực sự giảm giá tới 50% là do đâu? Ngoài lý do nêu trên, các siêu thị điện máy sẽ bán các loại TV trưng bày và có chú thích khá nhỏ bên dưới các sản phẩm này là ‘hàng trưng bày’.

Mặt hàng này có nghĩa là nó đã được bật lên và sử dụng trong siêu thị ít nhất 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Trong khi đó, các tấm nền của smart TV ngày nay có tuổi thọ nhất định và số giờ sử dụng càng cao càng nhanh hỏng, chất lượng hình ảnh càng kém.

Mặc dù các nhà sản xuất luôn quảng cáo rằng màn hình TV thế hệ hiện nay có tuổi thọ lên tới 100.000 giờ, nhưng đó là ở điều kiện lý tưởng trong phòng thí nghiệm. Vì thế, một chiếc smart TV màn OLED ngày nay có thể chỉ sử dụng được từ 3-7 năm với điều kiện sử dụng thông thường.

Chưa kể, các loại smart TV ‘hàng trưng bày’ này gần như không còn bảo hành hoặc thời hạn bảo hành còn rất ít, do được đem ra sử dụng từ lâu mà thời gian bảo hành lại tính từ thời điểm xuất xưởng.

Do đó nếu không muốn mạo hiểm sử dụng ‘hàng trưng bày’, người tiêu dùng có thể hài lòng với các sản phẩm smart TV giảm giá khoảng 10-30%. Hiện các mẫu smart TV 43 inch và 55 inch đang giảm giá khá tốt với những thương hiệu uy tín như LG, Samsung, Sony. Ở cùng phân khúc nhưng giá rẻ hơn có những cái tên cũng không quá tệ như TCL, Asanzo.

Ngoài ra, hàng trên các trang thương mại điện tử cũng sẽ rẻ hơn siêu thị điện máy, nhưng người tiêu dùng cần có nhiều kinh nghiệm ở hình thức mua bán này.

Phương Nguyễn