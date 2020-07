Những sự thật ít người biết về Elon Musk

CEO Tesla Elon Musk là một người nổi tiếng của giới công nghệ. Bạn biết được bao nhiêu bí mật bất ngờ về vị CEO này?

Elon Musk nổi tiếng với các ý tưởng điên rồ và phát ngôn táo bạo. Ông chủ gốc Phi của Tesla và SpaceX đặt ra nhiều tham vọng đối với thế giới tương lai, chẳng hạn hệ thống vận hành siêu tốc Hyperloop, thuộc địa hóa Sao Hỏa, du hành vũ trụ, kết nối não người với máy tính, phát triển vệ tinh siêu nhỏ để phát Internet từ bầu trời. Tất cả những điều này biến Musk thành một trong các doanh nhân độc đáo và gây tranh cãi bậc nhất lịch sử.

Theo Bloomberg, Elon Musk hiện là người giàu thứ 5 thế giới với tài sản ròng khoảng 69,4 tỷ USD. Dù vô cùng nổi tiếng, cuộc đời CEO 49 tuổi có nhiều sự thật khiến bạn phải kinh ngạc.

Musk từng suýt bán Tesla cho Google

Theo Ashlee Vance, tác giả cuốn sách “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, năm 2013, Musk suýt bán Tesla cho Google. Thời điểm đó, tương lai của Tesla không ổn định và Musk đã tìm tới đồng sáng lập kiêm CEO Google Larry Page để đàm phán.

Musk đề nghị Google mua Tesla với giá 6 tỷ USD và thuyết phục ông bỏ ra thêm 5 tỷ USD nữa để mở rộng nhà máy. Musk còn muốn điều hành Tesla thêm 8 năm. Thương vụ chững lại ở phút cuối vì doanh số mẫu xe Model S có khởi sắc. Năm 2020, giá trị vốn hóa Tesla vào khoảng hơn 266,26 tỷ USD.

Musk bỏ học Stanford chỉ sau 2 ngày

Năm 17 tuổi, Musk chuyển từ Nam Phi sang Canada cùng mẹ, em gái và em trai. Ông dành 2 năm học tập tại Đại học Kingston ở Ontario. Sau đó, ông có 2 bằng cử nhân vật lý và kinh tế học từ Đại học Pennsylvania. Tiếp đến, ông chuyển tới California để học Thạc sĩ ngành Vật lý ứng dụng tại Stanford. Dù vậy, chỉ sau 2 ngày, ông quyết định bỏ học để thành lập công ty Zip2 cùng em trai. Ông bán công ty năm 1999 cho Compaq với giá 300 triệu USD.

Musk từng làm khách mời trong chương trình nổi tiếng

Musk đã xuất hiện trên “The Simpsons”, một chương trình ăn khách năm 2015. CEO Tesla có mặt trong tập phim “The Musk Who Fell to Earth” (Musk người rơi xuống trái đất). Cũng trong năm này, ông tham gia bộ phim The Big Bang Theory nổi tiếng và đóng vai chính mình ngoài đời.

Musk viết game năm 12 tuổi, bán được 500 USD

Ở tuổi 12, Musk đã viết một game video có tựa đề “Blastar”. Đây là game đơn giản lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng. Musk nhận được 500 USD khi mã nguồn được một ấn phẩm công nghệ công bố. Blastar là sản phẩm đầu tiên mà Musk bán được.

Musk mua xe chạy dưới biển của James Bond

Năm 2013, Musk mua lại chiếc xe chạy dưới đáy biển của điệp viên James Bond (nhân vật trong phim) trong một cuộc đấu giá tại Luân Đôn, Anh. CEO SpaceX được cho là đã trả 968.000 USD cho chiếc xe này và muốn cải tạo nó thành tàu ngầm.

Musk điều hành câu lạc bộ đêm để trả tiền thuê nhà

Khi còn học tại Đại học Pennsylvania, Musk và bạn cùng phòng Andeo Ressi thuê một căn nhà lớn rồi biến nó thành câu lạc bộ đêm để kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Theo tạp chí Vogue, câu lạc bộ có sức chứa tới 1.000 người. Ressi kể lại có những đêm không tìm thấy Musk đâu, ông liền đến phòng tìm và phát hiện bạn mình đang ngồi chơi game một mình.

Musk là hình mẫu của “người sắt”

Bạn có biết nam diễn viên Robert Downey Jr đã xem Musk là nguồn cảm hứng cho vai diễn Tony Stark trong bộ phim Người sắt năm 2008? Trong một bài báo trên tạp chí Time, đạo diễn phim Jon Favreau thừa nhận Robert Downey Jr đã tìm đến Musk để giúp ông học về phong thái của một tỷ phú ham mê công nghệ. Musk cũng từng xuất hiện trong phim Người sắt 2.

Musk mở trường dạy học cho con

Elon Musk mở một trường tại trụ sở SpaceX, đặt tên là Ad Astra với ý nghĩa “tới các vì sao”. Con của Musk theo học tại đây cùng con em của các nhân viên. Theo website Ars Technica, ngôi trường phi lợi nhuận hoạt động từ năm 2014.

Tại đây, trẻ được làm việc theo nhóm và tập trung vào toán học, khoa học, kỹ thuật, đạo đức. Không có điểm số tại trường học. Có khoảng 400 gia đình đăng ký vào trường nhưng tới nay trường chỉ có 50 học sinh.

Thần tượng của Musk là một rapper

Tỷ phú công nghệ tiết lộ Kanye West, rapper nổi tiếng, là cảm hứng của ông. Ông nhiều lần công khai ca ngợi rapper này. Năm 2015, đích thân Musk viết một đoạn tiểu sử ngắn về Kanye trên tạp chí Time cho danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Du Lam (Theo IndiaExpress)