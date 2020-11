Sản lượng và xuất khẩu ô tô tại Thái Lan giảm sút

Sản xuất ô tô tại Thái Lan đạt 963.066 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2020, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế toàn cầu suy thoái, các nhà máy sản xuất ô tô đóng cửa và sức mua giảm sút.

Sản lượng ô tô của Thái Lan sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nguồn: Bangkok Post

Tờ Bangkok Post cho biết, Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đang lo ngại làn sóng thứ hai của đại dịch có thể bùng phát và tác động đến ngành công nghiệp ô tô, bao gồm cả các doanh nghiệp phụ tùng ô tô và điện tử.

Ông Surapong Paisitpatanapong, Phát ngôn viên của FTI cho biết, đại dịch là nhân tố chính ảnh hưởng đến ngành công nghiệp này của Thái Lan.

Theo báo cáo của FTI, tổng sản lượng xe hơi của quốc gia này trong tháng 9 giảm 11,3% xuống 150.345 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng xuất khẩu cũng giảm 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 67.964 chiếc, trong khi sản xuất cho thị trường nội địa giảm tới 40,1% xuống còn 82.381 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

FTI duy trì triển vọng sản xuất ô tô đạt 1,3-1,4 triệu chiếc trong năm nay, khi kinh doanh tăng trưởng trở lại sau khi lệnh cấm được dở bỏ và nhiều nhà máy ô tô đã nối lại hoạt động. Trong nửa cuối năm 2020, các hãng xe hơi sẽ tiếp tục tung ra thị trường những mẫu xe hơi mới với hy vọng thúc đẩy thị trường ô tô.

Theo ông Surapong: “Các nhà sản xuất ô tô sẽ sử dụng nhiều chiến dịch tiếp thị khác nhau để kích cầu và cung cấp cho người mua nhiều loại ô tô từ xe điện, xe thể thao đa dụng đến xe bán tải.

Theo FTI, doanh số bán xe trong nước trong tháng 9 đã tăng 4,1% lên 77.433 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9, doanh số bán hàng tại nước này giảm 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 534.219 chiếc.

Trong khi đó, xuất khẩu ô tô nguyên chiếc của Thái Lan đạt 63.941 xe, giảm 34,45% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm ở tất cả các thị trường. Nguyên nhân là do doanh số bán xe ô tô ở các nước đối tác sụt giảm do dịch Covid-19 bùng phát và chưa phục hồi như trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 36,7 tỷ Bạt, giảm 28,90% so với tháng 9/2019. Tuy nhiên, xuất khẩu ô tô trong tháng 9 năm 2020 tăng 11,39% so với tháng 8/2020,

9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu ô tô nguyên chiếc là 521.457, giảm 36,49% và giá trị xuất khẩu là 288,2 tỉ Bạt, giảm 31,85% so với cùng kỳ năm 2019. Trước khi dịch Covid bùng phát, Thái Lan ước xuất khẩu cả năm đạt khoảng 700.000 xe.

Tính chung, tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2020, bao gồm cả xuất khẩu ô tô nguyên chiếc, động cơ, phụ tùng ô tô, xe máy là 455,5 tỉ Bạt, giảm 31,20% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoàng Nam