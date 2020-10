Xe buýt điện “make in VietNam” sắp lăn bánh

Những chiếc xe buýt điện do Việt Nam sản xuất dự kiến sắp lăn bánh tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc. Các mẫu xe buýt điện này cũng vừa chạy thử thành công tại nhà máy VinFast.

Xe buýt điện VinBus chạy thử thành công

Các mẫu xe điện VinBus sẽ tập trung vận hành tại Tp.Hà Nội, Tp.HCM và Phú Quốc với số lượng từ 150-200 xe.

Theo dự kiến, các xe buýt điện này sẽ vận hành từ 5 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày, bình quân 10-20 phút một lượt xe. Tất cả các tuyến buýt sẽ đi từ trạm (Depo) kết nối vào trung tâm thành phố, đi qua các điểm trung chuyển lớn tập trung đông dân cư như bến xe, trường học, khu đô thị, bệnh viện, trung tâm thương mại….

Trước đó, Bộ GTVT đã có công văn đồng ý đề xuất sử dụng xe buýt điện tại 2 địa phương là Hà Nội và TP.HCM. Các xe buýt được sử dụng có tốc độ 80 km/h, sức chứa 65-70 người, sử dụng pin Lithium- Ion và không phát thải, không tiếng ồn. Khối pin cho eBUS có năng lượng là 281kWh, nếu sạc bằng trạm sạc 150kW thì sau 2h sẽ đầy và có khả năng vận hành từ 220 – 260km.

Trên xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại để đảm bảo an toàn cũng như cung cấp các dịch vụ tiện lợi cho khách hàng như: hệ thống kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn (lái xe không tập trung, buồn ngủ, mệt mỏi…); bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới; Wifi miễn phí; áp dụng hệ thống vé điện tử,….Ngoài ra, trên xe còn có USB sạc điện, camera an ninh, camera hành trình trước, camera cảnh báo khi lùi, camera quan sát bên phải khi dừng đỗ.

Khi đi vào vận hành, các tuyến xe buýt điện tại Hà Nội và Tp.HCM đều được hưởng giá vé ưu đãi theo chính sách trợ giá dành cho người sử dụng vận tải hành khách công cộng với mức giá vé trung bình bình từ 3.000 -10.000 đồng/lượt và vé tháng từ 50.000 - 200.000 đồng.

Đáng chú ý là sẽ miễn phí vé xe buýt đối với người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo…

D.V