Tháng 10, Cà Mau tiết kiệm 3,052 triệu kWh điện

Chỉ riêng tháng 10, Cà Mau tiết kiệm được 3,052 triệu kWh điện, đạt 2,38% sản lượng điện thương phẩm.

Cà Mau tiết kiệm được 3,052 triệu kWh điện, đạt 2,38% sản lượng điện thương phẩm. Ảnh: Báo Cà Mau

Theo Công ty Điện lực Cà Mau, tính đến tháng 10/2020, lũy kế 29,058 triệu kWh tiết kiệm được trên địa bàn tỉnh, đạt 2,24% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,14% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,1%). Tổng sản lượng điện nhận tháng 10 đạt 131.352.679kWh, tăng 2,19% so với cùng kỳ 2019; sản lượng bình quân đạt 4.236.312kWh, tăng 2,19% so với cùng kỳ 2019.

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết để thay đổi những thói quen giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, Công ty Điện lực Cà Mau đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó tăng cường hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kênh, phương tiện khác nhau như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; phối hợp với chính quyền địa phương lồng ghép các buổi họp dân, treo pano, poster tuyên truyền tại khu vực đông dân cư và trụ sở các đơn vị, cơ quan, trường học…

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công ty tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân cũng như đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty.

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Cà Mau lên kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tại địa bàn tỉnh là trên 553 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, mục tiêu đặt ra là hoàn thành đóng điện 14 công trình lưới điện phân phối với 74,6 km đường dây trung thế và 55,4 km đường dây hạ thế, đồng thời xây dựng mới 78 km đường dây 110 kV…

Hải Lam