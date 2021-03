Thị trường ô tô Việt giảm sâu tháng Tết

Lượng xe bán ra ở thị trường Việt Nam trong tháng 2 chỉ đạt 18.300 xe, giảm sâu do trùng với thời điểm Tết Nguyên đán. Doanh số của tất cả các hãng xe đều ảm đạm.

Thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ trên 18.000 xe. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô to Việt Nam (VAMA) ghi nhận doanh số sụt giảm 22% so với tháng 1/2021 và giảm tới 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 2, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội này chỉ bán ra 13.585 chiếc xe các loại. Nhu cầu mua xe du lịch giảm tới hơn một nửa. Theo đó trong cả tháng 2, các hãng xe thuộc VAMA chỉ giao 6.939 xe du lịch đến khách hàng, giảm tới 53% so với tháng trước đó. Đây là kỳ bán hàng có doanh số thấp nhất của phân khúc xe du lịch.

Xét về nguồn gốc xe, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 8.610 xe, giảm 41% so với tháng trước. Trong khi số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.975 xe, giảm 58% so với tháng trước.

Tăng trưởng âm bao trùm toàn thị trường trong tháng 2 và các doanh nghiệp khác cũng không ngoại lệ. VinFast cho biết hãng bán ra1.718 xe trong tháng 2, giảm hơn 1.000 chiếc so với hồi tháng trước. Trong đó, mẫu xe cỡ nhỏ Fadil chiếm tỉ lệ lớn với 1.090 chiếc được bán ra. Còn lại chia cho các mẫu xe Lux SA2.0 và A 2.0.

Một hãng xe khác là TC Motor cũng ghi nhận chiều hướng giảm mạnh khi tổng số xe Hyundai tháng 2 đạt 3.021 (so với con số 6.058 xe bán được hồi tháng trước). Hầu hết các mẫu xe ăn khách của Hyundai như Accent hay Grand i10 đều bị ảnh hưởng.

Tháng 2 là tháng thấp điểm của thị trường ô tô Việt Nam khi trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Điều này khiến cho doanh số bán hàng của các hãng xe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thị trường ô tô đã có chiều hướng sụt giảm từ tháng 1 sau khi đạt đỉnh vào tháng 12 năm ngoái.

Sức mua giảm trong những tháng đầu năm 2021 do tác động nhiều nguyên nhân. Trong đó, phần tác động khá rõ ràng là các chính sách ưu đãi, giảm giá hết hiệu lực đã phần nào khiến giá xe đến tay người tiêu dùng cao hơn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Cộng với đó, nhiều sản phẩm trên thị trường cũng bắt đầu bước vào vòng đời mới cũng khiến cho người dùng có tâm lý chờ đợi để mua sản phẩm mới.

Song nếu cộng dồn cả 2 tháng đầu năm thì thị trường vẫn khởi sắc so với hồi năm ngoái. Tính đến hết tháng 2/2021, lượng xe bán ra của VAMA đạt 40.017 xe, tăng 21% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe ô tô du lịch tăng 19%; xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng giảm 15% so với cùng kì năm ngoái.

Phúc Vinh