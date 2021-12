Toyota Camry, Kia K5 khuấy động phân khúc sedan hạng D

Sự xuất hiện gần như cùng lúc của Kia K5 và Toyota Camry vào cuối tuần qua đã khuấy động phân khúc sedan hạng D trong tháng cuối năm.

Mẫu sedan Toyota Camry xuất hiện tại các đại lý ngày 17/12 với diện mạo trẻ trung, cho thấy hãng xe Nhật muốn hướng đến khách hàng trẻ tuổi giống như nhiều mẫu xe gần đây của hãng.

Ngoài những nâng cấp đáng kể trong ngoại thất và tính năng công nghệ, điểm nhấn của Toyota Camry thế hệ mới là sự xuất hiện của phiên bản Hybrid. Đây là mẫu xe thứ 2 của Toyota sử dụng động cơ lai ở thị trường Việt Nam.

Toyota Camry mới có mặt từ 17/12. (Ảnh: Toyota)

Động cơ Hybrid 2.5L trang bị trên Camry sản sinh công suất cực đại đạt 176 hp tại 5700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 221 Nm tại 3600 – 5200 vòng trên phút. Động cơ điện tạo ra công suất tối đa đạt 88 Kw và mô men xoắn cực đại đạt 202 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 4,4L/100 km trên đường hỗn hợp.

Ngoài phiên bản sử dụng động cơ Hybrid, Toyota Việt Nam cũng đưa thêm phiên bản 2.0Q hướng tới đối tượng khách hàng trẻ trung. Xe trang bị động cơ 2.0L sản sinh công suất cực đại đạt 170 hp tại 6600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 206 Nm tại 4400-4900 vòng/phút.

Các phiên bản Toyota Camry có giá bán từ 1,05 - 1,357 tỷ đồng. Riêng phiên bản Hybrid có giá bán từ 1,441 tỷ đồng.

Kia K5 cũng bất ngờ ra mắt thị trường Việt Nam gần như cùng thời điểm với Toyota Camry với 3 phiên bản Luxury, Premium và GT-Line.

Kia K5 sở hữu thiết kế trẻ trung và đậm chất thể thao với lưới tản nhiệt mũi hổ, hệ thống đèn LED, cản trước và cả các đường kéo dài dọc thân xe.

Khoang lái của K5 bố trí theo dạng 3 chiều và trang bị nhiều tính năng tiện ích. Màn hình đa thông tin Digital 12.3 inch kết hợp màn hình giải trí 10.25 inch; vô lăng D-Cut 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng.

Kia K5 cũng xuất hiện trong tuần qua

Ở phiên bản GT-Line ghế sau có tính năng sưởi điện, cửa gió điều hòa tích hợp 2 cổng sạc USB; Rèm che nắng kính sau dạng ẩn; đèn LED cảm ứng; cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Phiên bản cao cấp có ghế chỉnh điện, tính năng sưởi tay lái...

Kia K5 có 2 phiên bản động cơ Smartstream 2.5 GDI cho công suất lên đến 191 mã lực với Momen xoắn cực đại 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp; trong khi đó động cơ Nu 2.0 MPI cho công suất 150 mã lực với Momen xoắn 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Kia K5 trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp ADAS với các tính năng Camera quan sát toàn cảnh; Quan sát điểm mù qua hình ảnh; Cảnh báo điểm mù; Hỗ trợ mở cửa xe an toàn. Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị thêm các tính năng an toàn nâng cao gồm cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước - sau, kiểm soát hành trình…

Tại thị trường Việt Nam, Kia K5 có 3 phiên bản với mức giá 869 triệu đồng - 1,069 tỷ đồng.

Phúc Vinh