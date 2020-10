Hãng taxi công nghệ đầu tiên tại Việt Nam tuyên bố dùng hộp đèn điện tử

Ứng dụng gọi xe be vừa cho biết sẽ lắp hộp đèn trên các xe beCar. Đây là ứng dụng gọi xe đầu tiên thực hiện dùng hộp đèn điện tử giống như các hãng taxi truyền thống.

Ứng dụng be thử nghiệm hộp đèn điện tử trên các xe beCar.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần beGroup (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe be), các xe beCar sẽ triển khai dự án hộp đèn điện tử.

Hộp đèn thiết kế dựa trên nguyên lý hoạt động của bóng đèn LED, sử dụng công nghệ kết nối Bluetooth. Hộp đèn được kết nối với ứng dụng dành cho tài xế ( beDriver) với thông tin định danh của tài xế beCar.

Sau khi tài xế nhận cuốc, hộp đèn sẽ hiển thị những thông tin như: lời chào, lời cảm ơn khi bắt đầu chuyến và kết thúc chuyến; giá cước chuyến xe, điểm đến của hành khách. Điều này tương tự như bảng đồng hồ điện tử và hộp đèn trên xe taxi truyền thống hiện nay.

Đại diện ứng dụng gọi xe be cho hay, dự án hộp đèn công nghệ cao đang được vận hành thử nghiệm cho tài xế beCar ở Hà Nội và TP.HCM. Sắp tới, dự án sẽ được tiếp tục nâng cấp khi tổng hợp nhiều thông tin hơn về tính an toàn cho tài xế.

be là ứng dụng gọi xe đầu tiên cho lắp đặt hộp đèn trên các xe chạy dịch vụ. Đại diện be khẳng định hộp đèn sẽ cho phép khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn, an toàn hơn bằng việc tương tác thông tin của khách trên hộp đèn.

Theo đó, khách hàng có thể kiểm tra, theo dõi được giá cước, điểm đến trên hộp đèn để xác nhận đúng xe, đúng tài hoặc nhận diện beCar và trạng thái trống khách để đón xe hoặc sử dụng dịch vụ beNow.

Duy Vũ