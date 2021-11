Xe điện Việt ra mắt trên đất Mỹ

VF e35 và VF e36 là hai trong số nhiều mẫu xe điện sẽ ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021, một trong số những triển lãm ô tô lớn nhất thế giới.

Dù chỉ là hai trong nhiều mẫu xe mới sẽ ra mắt, nhưng VF e35 và VF e36 là hai mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại triển lãm ô tô được mong chờ nhất thế giới. Trong khi đó, mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF e34 cũng sắp tới tay khách hàng trong nước.

Gian hàng của thương hiệu xe điện Việt Nam đã sẵn sàng trên đất Mỹ với thông điệp “Tương lai của di chuyển”. VinFast tham vọng trở thành hãng xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, dù chỉ mới gia nhập thị trường ô tô chưa lâu.

Giang hàng của VinFast tại Los Angeles Auto Show 2021

Hai mẫu xe điện VF e35 và VF e36 được thiết kế bởi VinFast và Pininfarina. Đây sẽ là hai mẫu xe SUV thuần điện thuộc phân khúc D và E.

Theo những thông tin mới hé lộ, VinFast VF e35 và VF e36 sẽ trang bị hàng loạt các công nghệ thông minh như: Hệ thống An ninh thông minh, hệ thống giám sát giao thông và người lái do VinAI phát triển; dịch vụ kiểm thử ADAS và tính năng tự hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) Routix. Trong đó, giải pháp kiểm thử Routix giúp phát hiện sự cố trong thời gian ngắn nhất, nâng cao tiêu chuẩn an toàn của mỗi chiếc xe.

Giống như nhiều hãng xe điện mới, Los Angeles Auto Show được xem cơ hội để VinFast gia nhập thị trường Mỹ.

Mẫu xe điện của VinFast được đưa vào triển lãm

Tổng Giám Đốc VinFast Toàn cầu, Michael Lohscheller cho hay, Los Angeles Auto Show là triển lãm ô tô tiên phong dẫn dắt xu hướng tiêu dùng xe. Vì vậy, VinFast xem đây là địa điểm hoàn hảo để công bố cam kết của mình với xu hướng giao thông xanh và khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng xe điện.

Hãng xe Việt cũng đã đưa trụ sở tại Mỹ đi vào hoạt động tại Playa Vista, nơi được mệnh danh là “Bãi biển Silicon” của Los Angeles với rất nhiều các công ty công nghệ hoạt động. Cùng với việc thành lập trụ sở chính, VinFast Mỹ sẽ đầu tư xây dựng các văn phòng chi nhánh, tổng đài chăm sóc khách hàng tại nhiều khu vực và triển khai mạng lưới showroom, xưởng dịch vụ để giới thiệu thương hiệu và sản phẩm xe điện tới thị trường Mỹ.

Phúc Vinh