Tài xế quây kín trụ sở Now phản đối chính sách mới

Trưa ngày 12/8, hàng trăm tài xế đối tác của dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến Now đã tập trung tại trụ sở công ty ở Hà Nội để phản đối chính sách mới của ứng dụng này.

Hàng trăm shipper quây kín trụ sở Now phản đối chính sách điểm tích lũy mới. Ảnh: FB

Theo đó, rất nhiều người được cho là các tài xế giao hàng (shipper) của nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến Now đã kéo đến tập trung quanh trụ sở của ứng dụng này tại Hà Nội. Các tài xế mặc đồng phục của Now tụ tập khá lâu. Nhiều người còn live stream trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.

Theo những thông tin tìm hiểu ban đầu, các tài xế tụ tập tại đây để phản đối chính sách mới về điểm thưởng của nền tảng này.

Các tài xế mang băng rôn phản đối. Ảnh: FB

Rất đông các tài xế kéo về trụ sở của Now theo lời kêu gọi trên một group cộng đồng đối tác tài xế hôm 11/8. Các tài xế này đem theo nhiều băng rôn khẩu hiệu với các nội dung như: “Chúng tôi phản đối chính sách điểm tích lũy mới của Now” hay “ Hãy coi nhau là đối tác”. Một số tài xế cũng truyền đi thông điệp “Hãy trả lại chúng tôi mốc điểm như ban đầu để chúng ta cùng nhau hợp tác lâu dài”.

Một bài đăng trên group cộng đồng đối tác Now.

Theo thông tin ban đầu từ một số tài xế, chính sách mới của Now yêu cầu các shipper làm việc 30 ngày với mỗi ngày tối thiểu 29 đơn hàng để đạt điểm tích lũy. Nhiều tài xế cho biết đây là mốc điểm không thể hoàn thành. Do đó, họ muốn Now cân nhắc lại chính sách hiện tại.

Trả lời ICTNews về việc phản đối của các đối tác tài xế, Giám đốc Marketing của ứng dụng Now cho biết đến chiều nay, hầu hết các tài xế đã rời khỏi trụ sở. Một số thông tin cho thấy Now đã đối thoại với tài xế nhưng chưa đi đến thống nhất.

Vị đại diện Now cũng cho biết phía công ty sẽ có một buổi đối thoại chính thức với đại diện các tài xế trong thời gian sớm nhất để đi đến các thống nhất chung về những chính sách mới.

Duy Vũ