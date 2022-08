Start up chỉ có ý tưởng là chưa đủ, quan trọng phải thực chiến

Start up phải nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc thực thi - thực chiến, quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển.

Ngày 17/8/2022, trong khuôn khổ cuộc thi Viet Solutions 2022, Bộ TT&TT phối hợp với Viettel tổ chức hội thảo với chủ đề “Thăm khám sức khỏe Start up - Bạn đang ở đâu trong vòng đời tăng trưởng”. Hội thảo được tổ chức với mong muốn khai thác câu chuyện “thực thi” - “thực chiến” của start up và các đội thi, hướng đến giải quyết những vấn đề nan giải mà doanh nghiệp gặp phải.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia tư vấn từ nhiều quỹ đầu tư và doanh nghiệp, cùng thảo luận câu chuyện thành công - thất bại của start up. Lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi Viet Solutions, các start up, các đội thi sẽ được thăm khám sức khoẻ trong vòng đời tăng trưởng từ những chuyên gia.

Các chuyên gia cho rằng, start up sẽ nhận thức được vị trí của mình trong vòng đời tăng trưởng, mức độ phát triển hiện tại, từ đó tìm được mô hình tăng trưởng.

Thông qua chia sẻ đến từ các khách mời của hội thảo bao gồm: ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Lê; ông Nguyễn Thế Duy - Chủ tịch liên minh Metaverse, nhà đồng sáng lập ADT Creative; bà Trần Mai Anh - Nhà sáng lập quỹ “Thiện Nhân và Những người bạn”; ông Lê Bá Nam Linh - Phó TGĐ Cát Tiên Sa, Chủ tịch Hiệp hội bóng rổ không chuyên, ông Nguyễn Hiếu Linh - Giám đốc khu vực Đông Nam Á Quỹ eWTP và bà Phạm Thanh Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình - Viettel Telecom, những người tham dự sẽ được lắng nghe câu chuyện thành công cũng như thất bại của các doanh nghiệp khi mới bước chân vào thương trường.

Mỗi câu chuyện là một bài học đắt giá giúp nhà khởi nghiệp “vỡ lẽ” rằng start up chỉ có ý tưởng là chưa đủ, cần nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc thực thi - thực chiến, quá trình vận hành và quản trị.

Bước sang phần hai, các đại diện đến từ quỹ đầu tư Ewto và Thinkzone với vai trò là đội ngũ chuyên gia sẽ tiến hành thẩm định, thăm khám “sức khỏe”. Nhờ đó, các start up sẽ nhận thức được vị trí của mình trong vòng đời tăng trưởng, mức độ phát triển hiện tại để tìm được mô hình tăng trưởng và các nhà đầu tư trong tương lai.

Chuỗi workshop nằm trong khuôn khổ cuộc thi Viet Solutions 2022 được kỳ vọng sẽ đem đến những câu chuyện điển hình về khởi nghiệp, giúp các start-up tích luỹ kinh nghiệm thực chiến để đương đầu với khó khăn trong thực tiễn vận hành doanh nghiệp. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt của Viet Solution 2022, truyền tải thông điệp “Vững vàng thực chiến - Sẵn sàng thành công”. Diễn ra lần lượt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh trong tháng 8 này, hội thảo mong muốn sẽ thu hút các nhà khởi nghiệp trong và ngoài nước, góp phần đem đến thành công cho cuộc thi Viet Solutions với nhiều giải pháp, dự án tiềm năng.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Lê Mạnh Tấn, Phó TGĐ Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết, đồng hành, tiếp sức đầu tư và tạo ra cơ hội phát triển cho các start up là cam kết lâu dài của Viettel đối với cộng đồng khởi nghiệp trong nhiều năm qua. Đó cũng chính là lý do cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet Solutions (tiền thân là cuộc thi VAS Track) được ra đời và nhận được sự ủng hộ lớn lao của cộng đồng start up với gần 900 giải pháp, tổng giá trị hợp đồng đã ký kết lên tới 45 tỷ đồng. Thông qua cuộc thi, Viettel mong muốn đồng hành cùng các start up, doanh nghiệp SME khi triển khai ý tưởng kinh doanh, vận hành, ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý và sản phẩm. Đồng thời, kết nối các start up với bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp lớn và quỹ đầu tư. Hướng tới mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vào năm 2025; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam và xây dựng những sản phẩm, giải pháp công nghệ ưu việt, vươn ra toàn cầu.

Bộ TT&TT đã phối hợp với Tập đoàn Viettel chính thức công bố mùa giải thứ 4 - Viet Solutions 2022 - cuộc thi nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trong mùa giải năm 2022, lần đầu tiên Viet Solutions mở rộng đối tượng tham gia dự thi bao gồm cả những dự án start up về cộng đồng, bên cạnh những giải pháp về công nghệ. Bên cạnh đó, ngoài mục tiêu tìm kiếm giải pháp đột phá về ý tưởng, mùa giải năm nay sẽ chú trọng hơn đến tính thực chiến, tập trung giải quyết vấn đề khó khăn trong hoạt động vận hành thực tiễn của start up. Các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham dự cuộc thi Viet Solution 2022 bằng cách nộp hồ sơ online tại website: www.vietsolutions.net.vn. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết 10/09/2022.

Thái Khang