Trên trang Facebook cá nhân, ngày 23/11, ông Ngô Tuấn Anh, cựu Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav đã hé lộ thông tin về công việc mới, sau khi nghỉ làm tại Bkav.

Trong quá trình công tác, ngoài việc là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, ông Ngô Tuấn Anh đã đảm trách nhiều công việc, vị trí quan trọng như Điều hành diễn đàn an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC); Phụ trách dự án ISO 27001 về hệ thống quản lý an ninh thông tin; phụ trách dự án phát triển các thiết bị an ninh mạng của Bkav: Bkav IPS Firewall - BIF và Bkav SOC; Chủ trì triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng cho nhiều cơ quan, tổ chức quan trọng và các sự kiện lớn tại Việt Nam; phụ trách dự án cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số BkavCA, Thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử của Bkav...

Năm 2009, ông Ngô Tuấn Anh đã được IDG trao giải thưởng Lãnh đạo an toàn thông tin tiêu biểu. Và ông đang tham gia Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), với vai trò Phó Chủ tịch.

Chuyên gia bảo mật Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

Cùng với việc thay ảnh đại diện và ảnh nền trang Facebook cá nhân có nhận diện của SafeGate, chuyên gia Ngô Tuấn Anh cũng thông tin: “Hành trình mới với những người bạn đồng hành tin cậy, tràn đầy nhiệt huyết. Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi sẽ được giới thiệu trong thời gian sắp tới với mong muốn góp phần tạo ra mạng internet an toàn cho mọi gia đình”.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Ngô Tuấn Anh xác nhận: “Chúng tôi và các cộng sự đã thành lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng. Sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12 tới, với nhiều khác biệt so với các sản phẩm đang có trên thị trường. Chúng tôi rất kỳ vọng sẽ được người dùng đón nhận, ủng hộ”.

Hiện tại, website của SafeGate đã cập nhật thông tin về việc sớm cho ra mắt một sản phẩm an toàn thông tin mạng trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Theo thông tin riêng của VietNamNet, cùng đồng sáng lập SafeGate với ông Ngô Tuấn Anh tại SafeGate còn có 3 chuyên gia công nghệ Vũ Thanh Thắng, Đỗ Hưng Thuận và Mai Văn Tài.

Sản phẩm đầu tiên của SafeGate sẽ được cho ra mắt trong tháng 12 là giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo vệ trẻ em.

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 24/11, trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, sau 15 năm tổ chức sự kiện, lần đầu VNISA có 1 phiên chuyên đề riêng về các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Góp mặt tại phiên hội thảo chuyên đề này, đại diện SafeGate sẽ có tham luận về giải pháp Wi-Fi an toàn, bảo vệ toàn diện các thiết bị trong gia đình.

Trong chia sẻ mới đây trên VietNamNet, chuyên gia bảo mật Ngô Tuấn Anh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn xã hội, đồng thời nhận định hiện nay tại Việt Nam vẫn còn thiếu những giải pháp công nghệ thực sự hỗ trợ hiệu quả các phụ huynh trong việc bảo vệ con em trên môi trường số.

Theo vị chuyên gia, có 3 nhóm tính năng mà một giải pháp bảo vệ trẻ em cần và nên có, đó là: Bảo vệ con trước thông tin độc hại, lừa đảo, chủ động ngăn chặn nội dung không phù hợp với lứa tuổi; Kiểm soát cân bằng giữa học tập và giải trí, giúp con phát triển toàn diện, hỗ trợ kiểm soát truy cập Internet hợp lý xem ứng dụng được phép sử dụng, thời lượng sử dụng, thiết bị được phép kết nối; Đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng, cung cấp báo cáo sử dụng Internet của con cái cho bố mẹ kịp thời trên điện thoại di động.