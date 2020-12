Apple công bố ứng dụng và game của năm 2020

Apple vừa công bố danh sách người chiến thắng App Store Best of 2020, những ứng dụng và game hàng đầu do biên tập viên lựa chọn.

Chủ đề của các ứng dụng, game chiến thắng năm nay đều là giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, kết nối hơn trong một năm chưa từng có trong lịch sử. “Năm nay, hơn lúc nào hết, vài trong số các khoảnh khắc sáng tạo nhất và kết nối nhất diễn ra trong ứng dụng”, cựu Phó Chủ tịch Tiếp thị toàn cầu Apple Phill Schiller chia sẻ.

Wakeout! được xướng tên ứng dụng iPhone của năm. Nó cung cấp các hoạt động trong 30 giây, phù hợp với môi trường của người dùng (nhà, văn phòng, công viên…), sử dụng mọi thứ có sẵn để giúp mọi người thoát khỏi tình trạng lười vận động. Wakeout! cho tải về miễn phí và dùng thử trong một tuần. Sau đó, bạn phải trả 5 USD/tháng hoặc 35 USD/năm để tiếp tục dùng. Tối đa 5 người được dùng một gói.

Trong khi đó, Zoom trở thành ứng dụng iPad của năm. Đây không phải điều bất ngờ vì nền tảng họp video này chính là hiện tượng của Covid-19, lượng người dùng hàng ngày tăng từ 10 triệu tháng 12/2019 lên hơn 300 triệu tháng 4/2020. Nó là một trong các cách phổ biến nhất để giữ liên lạc với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp trong mùa dịch.

Disney Plus là ứng dụng Apple TV của năm, một phần nhờ danh mục phim và chương trình thân thiện với cả gia đình cũng như tính năng xem theo nhóm GroupWatch. Game hay nhất năm thuộc về Genshin Impact (iPhone), Legends of Runeterra (iPad), Disco Elysium (Mac), Dandara Trials of Fear (Apple TV) và Sneaky Sasquatch (Apple Arcade). Fantastical là ứng dụng Mac hay nhất 2020, còn Endel là ứng dụng Apple Watch của năm.

Bên cạnh lựa chọn của biên tập viên, Apple cũng phát hành danh sách game và ứng dụng được tải về nhiều nhất trên iPhone, iPad. Theo đó, Zoom là ứng dụng miễn phí hàng đầu trên cả iPhone và iPad, tiếp đến là TikTok, Disney Plus (iPhone), Disney Plus, YouTube (iPad). Ứng dụng trả tiền được tải nhiều nhất trên iPhone là TouchRetouch, Procreate Pocket và Dark Sky Weather, còn trên iPad là Procreate, GoodNotes và Notability. Among Us và Minecraft lần lượt là game miễn phí và trả phí phổ biến nhất trên iPhone và iPad.

10 ứng dụng iPhone miễn phí phổ biến nhất 2020

Zoom Cloud Meetings

TikTok

Disney Plus

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

10 ứng dụng iPhone trả tiền phổ biến nhất 2020

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

10 game iPhone miễn phí phổ biến nhất 2020

Among Us

Call of Duty: Mobile

Roblox

Subway Surfers

Ink Inc. - Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

10 game iPhone trả phí phổ biến nhất 2020

Minecraft

Plague Inc.

Heads Up!

Monopoly

Bloons TD6

Geometry Dash

NBA 2K20

Grand Theft Auto: San Andreas

The Game of Life

True Skate

10 ứng dụng iPad miễn phí phổ biến nhất 2020

Zoom Cloud Meetings

Disney Plus

YouTube

Netflix

Google Chrome

TikTok

Amazon Prime Video

Gmail

Hulu

Google Classroom

10 ứng dụng iPad trả phí phổ biến nhất 2020

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Teach Your Monster

LumaFusion

Affinity Designer

Toca Hair Salon 3

Toca Life: Hospital

Toca Kitchen 2

10 game iPad miễn phí phổ biến nhất 2020

Among Us

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Ink Inc. - Tattoo Drawing

Call of Duty: Mobile

Subway Surfers

Dancing Road: Color Ball Run!

Tiles Hop - EDM Rush

Mario Kart Tour

Save The Girl!

10 game iPad trả phí phổ biến nhất 2020

Minecraft

Monopoly

Bloons TD 6

Plague Inc.

Geometry Dash

The Game of Life

Five Nights at Freddy's

Human: Fall Flat

Stardew Valley

Terraria

Du Lam (Theo Cnet)