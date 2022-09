Cẩn trọng với việc đặt cọc iPhone 14 xách tay

Nhiều tài khoản đang nhận cọc iPhone 14 trên các MXH với cam kết về ngay trong ngày 16/9.

Ngay sau sự kiện Far Out, nhiều tài khoản trên MXH bắt đầu nhận cọc iPhone 14 với số tiền cọc lên tới 50 - 100% giá trị máy. Hiện tại, mức giá iPhone 14 xách tay trên thị trường đang rất hỗn loạn, chênh lệch từ 2-5 triệu đồng so với hàng chính hãng.

Đa phần các tài khoản nhận gom iPhone 14 series, hàng sẽ được về ngay trong ngày 16/9 (ngay trong ngày mở bán đầu tiên) với đầy đủ hoá đơn mua hàng.

Nhiều tài khoản nhận cọc iPhone 14 từ 50-100% giá trị máy

Tuy nhiên người dùng cần cẩn trọng với những lời mời chào này.

Đa phần iPhone xách tay thường được lái buôn gom về từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Singapore, HongKong (Trung Quốc)... với mức giá khá cao ngay trong ngày đầu mở bán. Ngoài ra, năm nay, Thái Lan cũng đã được Apple nâng lên thị trường cấp 1, dù vậy lựợng hàng xách tay về kịp ngay trong ngày đầu mở bán cũng khá bấp bênh.

Những năm trước, các mẫu iPhone đầu tiên về Việt Nam thường được bán với mức giá cao hơn gấp 2 đến gấp 3 lần so với số tiền thực tế

Theo lời chị Hiền Nguyễn, một người chuyên xách tay iPhone lâu năm cho biết cần cẩn trọng với việc đặt cọc iPhone 14 sớm. Chị này cho biết nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn sở hữu máy sớm của người dùng kèm với việc nhận cọc cao nhằm tạo độ tin tưởng rồi sau đó chặn hết mọi liên lạc ngay sau khi nhận được cọc.

"Nếu người dùng muốn sở hữu máy sớm thì nên chọn những nơi uy tín để đặt cọc, còn không nên từ từ đợi hàng VN/A vì giá tốt hơn khá nhiều", chị Hiền nhận định.

Theo thông tin hiện tại từ các đại lý bán lẻ của Apple, iPhone VN/A có thể sẽ về vào đầu tháng 10, với mức giá từ 24 triệu đồng cho iPhone 14, từ 30 triệu đồng cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ là từ 33 triệu đồng. Riêng mẫu iPhone 14 Plus sẽ về muộn hơn so với mức giá từ 27 triệu đồng.

