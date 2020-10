Cục sạc iPhone 12 bán chính thức tại Việt Nam dù máy chưa về

Một nhà bán lẻ bắt đầu bán ra cục sạc iPhone 12 do Apple Việt Nam nhập khẩu, trong khi máy chính hãng phải đầu tháng 12 mới bán ra.

Cục sạc nhanh cho iPhone 12 đã chính thức được Apple phân phối tại Việt Nam thông qua nhà bán lẻ. Trong khi đó, những chiếc iPhone 12 nếu đúng kế hoạch phải tới đầu tháng 12 mới được bán ra.

Cục sạc iPhone 12 có mặt tại một nhà bán lẻ. (Ảnh: DĐV)

Cục sạc nhanh dành cho iPhone 12 công suất 20W vừa được một hệ thống tại Việt Nam cho lên kệ. Giá bán củ sạc này niêm yết 790 ngàn đồng, tuy nhiên đang được giảm còn 590 ngàn đồng, với số lượng chưa nhiều.

Cục sạc được Apple Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Đợt hàng này được sản xuất vào tháng 9/2020. Nhà bán lẻ cho biết đây là đợt hàng cục sạc dành riêng cho iPhone 12.

Apple giới thiệu 4 mẫu iPhone 12 cách đây hai tuần, gây xôn xao khi không bán kèm cục sạc và tai nghe bên trong hộp như trước. Apple lấy lý do bảo vệ môi trường nhưng một số người phản đối cho rằng, đây là cách Tim Cook muốn người dùng trả thêm tiền để mua sạc hay tai nghe.

Không chỉ iPhone 12 không được bán kèm tai nghe và sạc, các thông tin cho biết iPhone 11, iPhone SE 2020 và iPhone XR sắp tới cũng sẽ không có các phụ kiện này trong hộp. Việc này sẽ khiến bao bì sản phẩm nhỏ gọn hơn.

Do sử dụng cổng USB-C to Lightning, nên iPhone 12 có thể được sạc bằng các cục sạc sử dụng chuẩn này. Rất nhiều nhà sản xuất điện thoại Android, các nhà cung cấp phụ kiện, và bản thân Apple đều có cục sạc dùng cổng USB-C. Do đó, người dùng có thể tận dụng cáp sạc USB-C đang có để sạc cho iPhone 12. Ngược lại, cục sạc iPhone 12 bán rời cũng có thể dùng để sạc cho các máy khác dùng chuẩn USB-C.

Sau khi Apple loại bỏ hai phụ kiện trên iPhone 12, có thông tin cho rằng, Samsung có thể sẽ làm tương tự trên smartphone của hãng vào năm sau.

Trước đây có một số hãng sản xuất loại bỏ tai nghe trong hộp máy, chủ yếu trên các máy giá rẻ để giá bán dễ chịu hơn. Chưa từng có hãng nào nào không bán kèm cục sạc.

Bên cạnh cục sạc, các phụ kiện khác dành cho iPhone 12 như ốp lưng đã được một số bên nhập về bán.

Những chiếc iPhone 12 và iPhone 12 Pro đã được “xách tay”về Việt Nam hôm 23/10. Giá máy đang ở mức khoảng 25 triệu đồng với mẫu iPhone 12 64GB. Mẫu iPhone 12 Pro 128GB có giá 27 triệu đồng.

Ở đợt mở bán đầu tháng 11, Apple sẽ tiếp tục bán ra iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max.

Dự kiến Apple chính thức bán ra các máy iPhone 12 tại Việt Nam vào ngày 4/12, với giá niêm yết từ 21,99 triệu đồng, cao nhất 43,99 triệu đồng.

Hải Đăng