Google sắp ra quyết định có thể thay đổi hoàn toàn mức giá của phân khúc smartphone Android cấp thấp

Google muốn tất cả smartphone chạy Android sẽ có ít nhất 2GB RAM từ cuối năm nay, nếu không thiết bị chỉ có thể sử dụng hệ điều hành Android Go, phiên bản Android được thiết kế dành cho điện thoại thông minh cấp thấp và cực kỳ rẻ tiền.

Tại thời điểm này, hầu hết các điện thoại Android hàng đầu đều có dung lượng RAM lên tới hai chữ số. Tuy nhiên, một số mẫu sản phẩm giá rẻ thậm chí vẫn có tùy chọn dung lượng RAM chạm đáy 1GB. Tuy nhiên, theo một tài liệu bị rò rỉ gần đây, Google sẽ yêu cầu tất cả các điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android sẽ cần phải có ít nhất 2GB RAM, bắt đầu vào cuối năm nay.

Các tài liệu rò rỉ từ XDA tiết lộ rằng Google đang thực hiện một số thay đổi đối với các thiết bị sử dụng RAM thấp, bắt đầu từ Android 11. Cụ thể hơn, bắt đầu từ quý 4 năm 2020, tất cả các thiết bị Android sẽ khởi chạy cùng với Android 10 hoặc Android 11, sẽ được yêu cầu phải có ít nhất 2GB RAM về mặt kỹ thuật.

Rất nhiều smartphone trên thị trường vẫn có RAM 1GB.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu một nhà sản xuất điện thoại thông minh Android sản xuất điện thoại có RAM dưới 2GB? Tại thời điểm đó, thiết bị được coi là điện thoại thông minh Android Go và sẽ chỉ có thể bán ra trên thị trường y như vậy. Nghĩa là chúng không thể chạy hệ điều hành Android 10 hay Android 11. Thứ duy nhất có thể được hỗ trợ là Android Go, nếu muốn hoạt động được. Công ty cũng khuyến nghị các thiết bị có RAM 2GB không nên chuyển đổi sang Android Go.

Android Go, còn được gọi là Android Go Edition, là phiên bản phân phối Android được thiết kế cho điện thoại thông minh cấp thấp và cực kỳ rẻ tiền. Trước đây, Android Go được dành cho các thiết bị có ít hơn 1GB RAM, nhưng nó không phải là một yêu cầu bắt buộc. Và với mức RAM sàn 2GB mới này, cũng có nghĩa là mức giá của nhiều điện thoại thông minh sẽ thay đổi đáng kể, đặc biệt ở phân khúc thấp.

Đáng chú ý là Google cũng đang tăng mức RAM tối thiểu cho thiết bị chạy Android Go. Trường hợp các thiết bị này trước đây hoàn toàn có thể được chấp nhận chỉ với 512MB RAM, Google hiện yêu cầu ít nhất 1GB RAM cho các nhà sản xuất phụ tùng gốc (OEM) nếu muốn cài đặt sẵn các ứng dụng Google.

(Theo Trí Thức Trẻ, 9to5google)