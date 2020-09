iPhone 12 chưa ra mắt khiến nhiều người vui

Việc iPhone 12 không được giới thiệu hôm 16/9 tại Apple Event khiến vài người tiếc nuối nhưng cũng có nhiều người thấy hài lòng.

Sự kiện Apple Event rạng sáng 16/9 (giờ Việt Nam) không xuất hiện iPhone 12. Apple quyết định lùi ngày ra mắt sản phẩm này, có thể vào tháng 10 tới.

Mô hình những chiếc máy được cho là iPhone 12 ở Việt Nam. (Ảnh: DĐV)

Trái ngược với thất vọng của nhiều người về việc Apple không ra mắt iPhone 12 đúng vào tháng 9 như mọi năm, một số người cảm thấy điều này khá hợp lý.

Đứng ở góc độ kinh doanh, ông Đạt Nguyễn - quản lý một chuỗi cửa hàng điện thoại di động - khẳng định việc giới thiệu iPhone 12 gần dịp Tết thì nhiều người sẽ có tiền mua hơn.

Năm ngoái, iPhone 11 được cho đặt hàng chính thức vào ngày 1/11. Năm nay nếu lùi khoảng non một tháng, iPhone 12 chính hãng có thể về vào đầu tháng 12. Thời điểm này người dùng bắt đầu được thưởng cuối năm hoặc được thưởng Tết một, hai tháng sau đó nên máy dễ bán hơn.

Covid-19 giáng một đòn khá nặng lên nền kinh tế thế giới và tại Việt Nam kể từ đầu năm. Việc này khiến các smartphone cao cấp ra mắt trong năm 2020 không đạt doanh số như năm ngoái. Thống kê cho thấy sức mua điện thoại giảm sút kể từ đầu năm đến nay. Do đó, thị trường cần thời gian để hồi phục. Tháng 12 có lẽ mọi thứ chưa trở về như cũ nhưng có thêm thời gian vẫn còn hơn không, nhiều người sẽ dư dả vài khoản để mở hầu bao cho iPhone 12.

Cuối năm cũng là giai đoạn vàng của mua sắm và Apple biết chắc sẽ được hưởng lợi từ đặc điểm này trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, từ tháng 12 đến Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn ăn nên làm ra của các chuỗi bán lẻ, doanh số luôn tạo đỉnh so với cả năm. Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, tinh thần lạc quan có thể khiến nhiều người mở ví hơn cho chiếc iPhone tiếp theo của Apple.

iPhone có đối tượng khách hàng rất riêng, tuy nhiên có thể nói rằng việc trình làng vào cuối năm giúp smartphone của Apple tránh được thời điểm ra mắt các smartphone cao cấp khác. Vào tháng 10 hay trễ hơn, Note20 của Samsung đã xuất hiện khá lâu nên không còn quá hot. Galaxy Z Fold2 cũng mở bán được một thời gian.

Những lý do khách quan về nguồn cung ứng khiến Apple chậm ra mắt chiếc máy được chờ đợi của năm. Do đó, hãng Táo quyết định dời ngày bán iPhone so với thông lệ. Việc này chắc chắn ảnh hưởng đến kế hoạch truyền thông, doanh số của năm tài chính và nhiều vấn đề khác.

Chẳng hạn, một số nhà bán lẻ cảm thấy không vui vì iPhone ra trễ sẽ không góp nhiều vào doanh số bán năm nay khiến kết quả kinh doanh 2020 không được kéo lên. Ngược lại, doanh số san sẻ bớt sang cho tháng 1 năm sau, giúp Quý I/2021 khởi sắc hơn.

Theo thông tin tiết lộ từ Evan Blass, iPhone 12 có thể được giới thiệu vào tháng 10, muộn hơn một tháng so với mọi năm. Do Covid-19, các cửa hàng tại Việt Nam có thể không nhập kịp iPhone 12 vào những ngày đầu mở bán như thông lệ mà sẽ trễ hơn ít nhất một vài ngày.

Gần đây, hình ảnh và thông số kỹ thuật của iPhone 12 được rò rỉ khá nhiều trên mạng. Theo đó, có 4 mẫu gồm iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max được giới thiệu. Máy có cụm camera vuông giống đời trước, tuy nhiên có thiết kế hai mặt kính tương tự dòng iPhone 4 trước đây.

Hải Đăng