iPhone 12 Mini về giá dưới 17 triệu đồng

Chiếc điện thoại giá rẻ nhất trong dòng iPhone 12 tiếp tục xuống giá để kích cầu cuối tuần.

iPhone 12 Mini liên tục được giảm giá trong vòng hơn một tháng qua. Chiếc máy hiện lập đáy mới với giá 16,99 triệu đồng, rẻ hơn tuần trước 1 triệu đồng.

iPhone 12 về Việt Nam từ ngày 27/11 năm ngoái. (Ảnh: Hải Đăng)

Một số chuỗi tầm trung, như CellphoneS, đang giảm chiếc iPhone 12 Mini 64GB còn 16,99 triệu đồng, rẻ hơn gần 1 triệu đồng so với hồi tuần trước. Ở một chuỗi khác, iPhone 12 Mini đã kích hoạt bảo hành còn có giá 15,99 triệu đồng, tuy nhiên không còn hàng.

Tại các chuỗi lớn hơn, như Thế Giới Di Động, iPhone 12 Mini 64GB còn giá 17,79 triệu, giảm 200 ngàn đồng so với tuần trước. Các chương trình giảm giá này chỉ diễn ra trong hai ngày cuối tuần.

So với giá niêm yết 21,99 triệu đồng, chiếc điện thoại của Apple giảm 5 triệu đồng.

Phiên bản 128GB của iPhone 12 Mini cũng giảm 500 ngàn so với tuần trước, còn 19,49 triệu đồng.

Nếu so trên giá niêm yết, phiên bản iPhone 12 Mini 64GB và 128GB đang được giảm giá sâu nhất so với tất cả các mẫu máy còn lại trong dòng iPhone 12.

iPhone 12 Mini bán ra tại Việt Nam từ 27/11 với giá 21,99 triệu đồng. Chiếc máy giảm xuống 20,99 triệu sau vài tuần, và giảm xuống 19,99 triệu hai tháng sau đó. Chiếc máy lần lượt giảm xuống các mốc 18,29 triệu, 17,99 triệu, và 16,99 triệu như hiện nay.

Giá iPhone 12 Mini giảm theo từng tháng. (Ảnh: Hải Đăng)

Sở dĩ iPhone 12 Mini ít được chuộng tại Việt Nam do máy có màn hình nhỏ, pin yếu hơn so với các máy cùng dòng. Trên toàn cầu, sản lượng iPhone 12 Mini bán ra cũng thấp hơn so các đàn anh, dẫn tới việc Apple quyết định cắt giảm sản lượng máy trong năm 2021.

Hải Đăng