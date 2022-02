iPhone 6 Plus vắng bóng tại hệ thống nhà bán lẻ Việt

iPhone 6 Plus đã không còn có mặt trên kệ của các nhà bán lẻ Việt Nam trước khi Apple tuyên bố ngưng hỗ trợ cập nhật phần cứng lẫn phần mềm cho sản phẩm này.

Dạo một vòng các hệ thống bán lẻ chính hãng tại Việt Nam, mẫu iPhone 6 Plus đã không còn được niêm yết. Các chuỗi như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt,… đều không còn hàng, kể cả máy cũ.

Tại một số cửa hàng nhỏ lẻ, iPhone 6 Plus bản 32GB cũ đang được bán với giá khoảng 2,9 triệu đồng. Tuy vậy, khi ICTnews hỏi thử, một số nơi không có hàng bán.

Chủ cửa hàng Nhật Huy, một địa chỉ lâu năm chuyên bán iPhone cũ tại TP.HCM, cho hay mẫu iPhone 6 Plus đã được ngưng bán kể từ năm ngoái.

“Từ đầu năm ngoái đã không còn bán iPhone 6 Plus do khan hiếm linh kiện bảo hành”, chủ cửa hàng Nhật Huy nói với ICTnews. Ngoài ra, do đời máy đã cũ nên cửa hàng cũng không còn mua lại từ khách để bán.

iPhone 6 Plus và iPhone 7 Plus tại thời điểm ra mắt iPhone 7.

Apple mới đây tuyên bố ngưng hỗ trợ cả về phần cứng lẫn phần mềm cho iPhone 6 Plus, đây là một cách gián tiếp “khai tử” mẫu máy. Trên thực tế, Apple đã ngừng sản xuất sản phẩm này từ năm 2016, thời điểm ra mắt dòng iPhone 7/7 Plus. Apple cho hay vẫn hỗ trợ sửa chữa iPhone 6 Plus đến tháng 9/2023 song phụ thuộc vào việc có linh kiện hay không.

Theo chủ cửa hàng Nhật Huy, iPhone 6 Plus do phần cứng đã cũ nên khi cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất sẽ không vận hành mượt mà. Các ứng dụng mặc định được cài theo máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng ứng dụng cài từ bên thứ 3 sẽ gặp một số lỗi nhỏ. Do đó, người dùng thường giữ lại phiên bản iOS cũ để sử dụng. Việc Apple hay các hãng ngưng hỗ trợ một mẫu máy nhất định là bình thường, không ảnh hưởng gì đến kế hoạch kinh doanh của các nhà bán lẻ.

Hải Đăng