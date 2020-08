Mẫu iPhone giảm giá nhiều nhất ở Việt Nam

Sau gần một năm lên kệ tại Việt Nam, iPhone 11 Pro Max đã giảm hơn 7 triệu đồng. iPhone 11 và 11 Pro có mức giảm lần lượt là 4,4 triệu đồng và 6,3 triệu đồng.

iPhone 11 Pro Max lên kệ ở Việt Nam vào cuối năm 2019, giá từ 34 triệu đồng. Hiện tại, sản phẩm được một số hệ thống lớn bán với giá 26,9 triệu đồng cho bản 64 GB, giảm 7,1 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 11 Pro được giảm 6,3 triệu đồng, còn từ 24,7 triệu đồng. iPhone 11 đang bán với giá từ 17,6 triệu đồng, giảm 4,4 triệu đồng. Như vậy, iPhone 11 Pro Max là sản phẩm được giảm giá nhiều nhất sau gần một năm bán ra.

Trong nhiều năm, iPhone được người dùng biết đến là dòng điện thoại có khả năng giữ giá tốt nhất trên thị trường, đặc biệt là máy chính hãng. Tuy nhiên, vài năm gần đây sản phẩm của Apple không còn duy trì được ưu thế này so với các đối thủ.

iPhone 11 Pro Max được giảm giá mạnh sau gần một năm bán ra. Ảnh: Android Authority.

Trước đây, mỗi khi bán ra thiết bị di động cao cấp, các đại lý đều tặng kèm nhiều phần quà giá trị nhằm thu hút người dùng. Chương trình này thường chỉ áp dụng cho những khách hàng đặt trước. Tuy nhiên, với bộ 3 iPhone 11, ngay cả khi đã hết chương trình đặt trước, người mua vẫn nhận được một số phần quà tặng kèm hoặc phiếu mua hàng trị giá 1-2 triệu đồng (có hỗ trợ trừ vào giá bán).

"Trong bộ 3 iPhone 2019, iPhone 11 đang là model bán chạy nhất tại hệ thống, tiếp đến là iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro. iPhone 11 có mức giá không quá cao và nhiều phiên bản màu sắc nên được người dùng quan tâm hơn", bà Ca Dao, đại diện truyền thông hệ thống TGDĐ cho biết.

Theo ông Nguyễn Huy Tân, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, trước đây Apple gần như không cho phép các đại lý tự ý điều chỉnh giá bán sản phẩm. Thậm chí, điều đó có thể khiến hệ thống bị hãng từ chối hợp tác. Tuy nhiên, trong khoảng 1-2 năm gần đây, Apple đã "dễ tính" hơn. Các đại lý cũng thoải mái hơn trong việc tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá để thu hút người dùng.

“Top 5 sản phẩm iPhone bán chạy tại hệ thống bao gồm iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus. Mức giá của bộ 3 iPhone 11 và iPhone 8 Plus được giảm mạnh trong thời gian gần đây nhằm kích cầu người dùng. Doanh số các mẫu iPhone trong tháng 7 tại hệ thống tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái”, ông Tân chia sẻ.

Trên thị trường hàng xách tay, giá iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max lần lượt từ 16,7 triệu đồng, 22,5 triệu đồng và 25 triệu đồng. Như vậy, mức chênh lệch giữa máy xách tay và chính hãng không quá nhiều. Đây không còn là điểm mạnh của loại hàng này khi so với máy chính hãng. Trong khi đó, chế độ bảo hành, hậu mãi của hàng chính hãng tốt hơn.

(Theo zingnews)