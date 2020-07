Vì sao smartphone 5G chưa phổ biến?

Công nghệ không dây siêu tốc 5G đang gây được tiếng vang, nhưng có thể phải mất một thời gian nữa người dùng smartphone mới được tận dụng tối đa lợi thế của nó.

Bạn có thể đã xem quảng cáo và nghe thấy sự cường điệu xung quanh 5G. Nó thế hệ thứ năm của tiêu chuẩn công nghệ không dây. Cách đây nhiều năm, 2G đã cho chúng ta nhắn tin, 3G,4G cho phép chúng ta lướt internet, video trên điện thoại và 5G là thứ tiếp theo.

Khác với 3G hay 4G, 5G sẽ là một công cụ thay đổi hẳn cuộc chơi vì ngoài tốc độ dữ liệu nhanh hơn, nó còn đặt nền tảng cho các mục đích sử dụng tiên tiến hơn như xe tự hành và thành phố thông minh. 5G cho phép tải video, trò chơi và âm nhạc – nhiều hơn, nhanh hơn gấp năm lần so với 4G hoặc LTE. 5G cũng có thể xử lý nhiều thiết bị hơn cùng một lúc do vậy bạn không cần phải lo lắng không thể kết nối hoặc mạng lag khi ở chỗ đông người.

Tuy nhiên, thật không may smartphone 5G chưa thể phổ biến được lúc này, thậm chí trong vài năm tới đây. Có ba lý do cơ bản dưới đây:

1. Mạng lưới chưa sẵn sàng

Thực tế đòi hỏi sự kiên nhẫn của người dùng do các nhà mạng cần có thời gian để triển khai mạng lưới mới. Trên thế giới, tính đến thời điểm này số quốc gia thương mại hóa 5G chưa nhiều, với Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ dẫn đầu về xây dựng và triển khai công nghệ 5G, nhưng mức phủ sóng chưa toàn diện. Phần lớn các nước khác, kể cả các nước phát triển, vẫn đang trong quá trình triển khai, lựa chọn nhà cung cấp, đấu giá tần số, thử nghiệm dịch vụ… trong khi chuẩn 5G vẫn đang được hoàn thiện.

Tại Việt Nam, dịch vụ 5G cũng mới trong quá trình thử nghiệm ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng… Một số nhà mạng tuyên bố sẽ thương mại hóa 5G trong năm 2020-2021 với mục tiêu khiêm tốn phủ sóng ở Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh trọng điểm. Lộ trình phải đến năm 2025 mới trển khai rộng khắp 5G trên toàn quốc.

2. Từ 3G lên 4G khác hẳn 4G lên 5G

Điều quan trọng, 5G không phải là một công nghệ, mà là một bộ công nghệ phức tạp, nhiều công nghệ chưa được các cơ quan tiêu chuẩn phân loại, đặt tiêu chuẩn.

Các công nghệ đằng sau 5G sử dụng tần số rất cao. Tần số càng cao, bước sóng càng ngắn. Bước sóng ngắn hơn cho phép tốc độ nhanh hơn và độ trễ thấp hơn. Với bước sóng ngắn hơn, khoảng cách giữa thiết bị và trạm thu phát sóng 5G phải ngắn hơn nhiều và tín hiệu khó xâm nhập qua các vật liệu như tường và cây.

Để vượt qua những trở ngại đó, các nhà mạng cần triển khai nhiều trạm hơn so với các công nghệ hiện có. Có nghĩa các nhà cung cấp đã phải xây dựng ăng-ten và trạm 5G ở khắp mọi nơi và rất gần với người dùng. Nó rất tốn thời gian và tốn kém để đặt các thiết bị này ở mọi nơi, vì vậy việc triển khai sẽ chậm và không đồng đều.

Vì vậy, các mạng 5G sẽ rất ít và còn rất xa xôi. Nó có thể hiện diện ở một số văn phòng, địa điểm giải trí và các địa điểm trung tâm khác, nhưng nói chung là không sẵn có ở mọi nơi cho tới vài năm nữa.

Trong khi đó, dịch vụ 4G và 5G rất khác. 3G đến 4G là phục vụ những thứ hết sức truyền thống từ xưa đến nay như đọc báo, xem clip... 5G là phục vụ những thứ real-time (theo thời gian thực) như xe không người lái, giao hàng bằng drone, thậm chí thay thế wifi ở nhà hay văn phòng. Đây là những dịch vụ chưa thể phổ biến, nhất là ở Việt Nam.

Do vậy, người tiêu dùng phải trả tiền cho tính năng nhưng không dùng đến vì chưa có trạm phát sóng cũng như dịch vụ và nếu có trạm phát sóng thì phải chịu giá cước đắt. Các nhà mạng hứa hẹn gói cước 5G sẽ có giá không đổi so với các gói cước họ đang sử dụng. Tuy nhiên, không ai nói cho bạn biết rằng với tốc độ 5G nhanh hơn, có nghĩa là bạn sẽ ngốn dữ liệu với tốc độ nhanh hơn và do vậy, bạn cần phải sử dụng gói cước lớn hơn. Tựu trung, bạn sẽ phải chi nhiều hơn cho 5G.

3. 5G vẫn chỉ là tính năng đắt đỏ và dư thừa

Smartphone 5G chắc chắn đắt đỏ hơn smartphone khác. Chẳng hạn, mẫu Galaxy S20 5G của Samsung khởi điểm 1.000 đô la, trong khi đó dòng Galaxy S10 ra mắt năm ngoái dùng công nghệ 4G có giá khởi điểm 750 USD. Hãng điện thoại Trung Quốc OnePlus cũng xác nhận điện thoại 5G xuất xưởng năm nay sẽ đắt hơn bình thường.

Nguyên nhân khiến giá smartphone 5G tăng là do các linh phụ kiện như bộ xử lý, modem, ăng ten… đang làm giá thành trội hơn đến 200 USD so với năm 2019. Đồng thời, cho đến một vài năm tới, sự chưa sẵn sàng về mạng lưới và dịch vụ khiến cho công nghệ 5G được trang bị trên smartphone trở thành dư thừa.

5G vẫn còn đang trong giai đoạn non trẻ, độ phủ sóng rất hạn chế trong khi để trang bị nó, giá thành smartphone trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định người dùng sẽ không vội mua smartphone 5G mà chờ đến vài năm nữa mới nâng cấp khi mạng 5G đã hoàn thiện.

(Theo VnReview)