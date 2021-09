iOS 15 phát hành ngày 20/9 cùng iPadOS 15

Sau thời gian thử nghiệm, Apple sẽ chính thức phát hành iOS 15 và iPadOS 15 vào ngày 20/9 cho mọi iPhone, iPad tương thích.

Apple thông báo iOS 15 và iPadOS sẽ đến tay người dùng vào ngày 20/9. Bản cập nhật hệ điều hành mới bao gồm nhiều tính năng và thay đổi, chẳng hạn nâng cấp với FaceTime, thông báo…

iOS 15 và iPadOS 15 tương thích với mọi iPhone, iPad chạy iOS 14 và iPadOS 14. Cụ thể, các mẫu iPhone có thể lên iOS 15 bao gồm: iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs và Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini và iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, iPod touch thế hệ 7.

Các thiết bị hỗ trợ iPadOS 15 bao gồm: iPad Pro (2015) / Pro (2017) / Pro (2018) / Pro (2020) / Pro (2021), iPad Air 2 / Air 3 / Air 4, iPad (2017) / (2018) / (2019) / (2020), iPad Mini (2015) / Mini (2019).

Một số tính năng như SharePlay sẽ vắng mặt trong phiên bản đầu tiên của iOS 15. Dù vậy, vẫn còn nhiều điểm đáng chờ đợi, trong đó có Focus, cho phép người dùng tùy chỉnh thông báo và màn hình chủ. Một tính năng khác trong iOS 15 là sự “lột xác” của ứng dụng Thời tiết, giúp bạn xem bản đồ thời tiết toàn màn hình, hiển thị mưa, chất lượng không khí, nhiệt độ. Thiết kế được điều chỉnh để chiếu thông tin quan trọng nhất tại địa điểm và bao gồm các mô-đun mới, dự báo thời tiết 10 ngày, đồ họa mới.

Ngoài iOS 15 và iPadOS 15, watchOS 8 cũng có mặt vào ngày 20/9.

Du Lam (Theo 9to5mac)

Bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 mini của Apple có gì mới? Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 13, iPhone 13 mini trong sự kiện “California Streaming” rạng sáng 15/9 (giờ Việt Nam). Bộ đôi vẫn giữ nguyên thiết kế cạnh phẳng và góc bo tròn, thân máy kim loại chống bụi, chống nước chuẩn IP68.