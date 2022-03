Mọi tin đồn cần biết về iPhone SE 3 5G trước giờ ra mắt

iPhone SE 3 nhiều khả năng ra mắt vào rạng sáng ngày 9/3 (giờ Việt Nam) và là iPhone 5G giá rẻ nhất của Apple.

Sự kiện đầu tiên năm 2022 của Apple, “Peek Performance”, sẽ diễn ra vào 1h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) và được truyền trực tiếp qua website hoặc YouTube. Nhiều sản phẩm dự kiến có mặt trong sự kiện, song tâm điểm chú ý chính là mẫu iPhone SE 3 được chờ đợi từ lâu. Theo tin đồn, đây sẽ là iPhone 5G rẻ nhất mà Apple từng ra mắt.

Thiết kế

Hầu hết tin đồn cho rằng iPhone SE 3 dùng chung thiết kế với iPhone SE hiện nay, tức là giống với iPhone 8. Blog Macotakara cũng như nhà phân tích Ming Chi Kuo và nhà phân tích Ross Young đều dự đoán iPhone SE 3 sử dụng màn hình LCD 4.7 inch. Điều này đồng nghĩa thiết bị không có đột phá lớn về ngoại hình, vẫn giữ cảm biến vân tay Touch ID ở nút Home.

Cũng có vài nguồn tin gợi ý iPhone SE 3 không dựa trên thiết kế của iPhone 8 mà là iPhone XR.

Vi xử lý, bộ nhớ

Vẫn theo Macotakara và nhà phân tích Ming Chi Kuo, iPhone SE 3 sẽ dùng chip A15 Bionic, nâng cấp đáng kể so với chip A13 Bionic trên iPhone SE thế hệ hai. Từ khi Apple giới thiệu iPhone SE, máy luôn trang bị con chip giống với iPhone cao cấp, do đó, không có lý do gì để “táo khuyết” làm điều ngược lại năm nay.

Bên cạnh đó, iPhone SE 3 5G có thể có ba phiên bản bộ nhớ: 64/128/256GB.

Camera

Không có nhiều tin đồn liên quan đến camera trên iPhone SE 3. Tuy nhiên, do có thiết kế như iPhone 8, thiết bị có thể chỉ dùng một máy ảnh chính phía sau. Theo truyền thống, iPhone SE 3 sẽ trang bị camera gần giống với iPhone 12 hoặc iPhone 13. Về camera trước, iPhone SE hiện tại đang dùng cảm biến 7MP. Sẽ tốt hơn nếu máy được nâng cấp lên cảm biến 12MP và bổ sung các tính năng như Night Mode, Cinematic Mode hay Photographic Styles.

5G

Tất cả tin đồn đều đồng ý iPhone SE 3 sẽ hỗ trợ kết nối 5G. Tháng 6/2021, nhà phân tích Ming Chi Kuo dự đoán thiết bị có hai cập nhật lớn là 5G và vi xử lý tốt hơn. Tháng 10 cùng năm, blog Macotakara và nhà phân tích cũng đưa ra dự đoán tương tự.

Không hỗ trợ MagSafe

Theo blog Macotakara, iPhone SE 3 5G không hỗ trợ công nghệ MagSafe mới nhất của Apple. Blog dẫn nguồn tin từ Trung Quốc cho biết thiết bị chỉ hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi.

Ngày lên kệ

Sau khi trình làng tại sự kiện “Peek Performance”, iPhone SE 3 5G có thể cho đặt trước từ 11/3 và bán ra vào ngày 18/3. Do là iPhone rẻ nhất của Apple, thiết bị nhiều khả năng duy trì giá bán 399 USD.

Các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan tin rằng iPhone SE 3 5G sẽ biến một 1 tỷ người Android thành người dùng iPhone. Nhu cầu nâng cấp smartphone 5G của người dùng vẫn rất mạnh mẽ và là ưu tiên hàng đầu của chuỗi cung ứng, hơn cả smartphone, TV và PC. Reuters ước tính iPhone SE 3 sẽ chiếm khoảng 10% doanh số iPhone toàn cầu.

Du Lam (Theo MacRumors)