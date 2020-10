Microsoft tấn công MacBook Air bằng laptop Surface mới, giá 549 USD

Microsoft vừa giới thiệu laptop Surface mới với giá phải chăng, từ 549 USD. Đây là lựa chọn phù hợp dành cho người đang cần máy tính mới mà không muốn chi quá nhiều tiền.

Surface Laptop Go được thiết kế với mục đích là bản thay thế giá phải chăng cho các mẫu máy cao cấp hơn của Microsoft. Đây là một trong các máy tính Surface rẻ nhất, chỉ từ 549 USD. Nó chỉ đắt hơn Surface Go 2 (giá 399 USD) và cạnh tranh với Chromebook, MacBook Air. Cũng như Surface 2, Surface Laptop Go hi sinh một số tính năng để đổi lấy mức giá thấp.

Đúng như tên gọi, Surface Laptop Go nhỏ và nhẹ hơn các mẫu đắt tiền. Microsoft sử dụng màn hình 12.4 inch thay vì 13.5 inch trên Surface Laptop 3, độ phân giải 1536 x 1024 pixel. Với trọng lượng 1,11kg, nó là laptop Surface nhẹ nhất của Microsoft, còn nhẹ hơn cả MacBook Air, nhiều laptop Chromebook và Windows khác cùng tầm giá. Dù vậy, nó vẫn được trang bị bàn phím fullsize và trackpad Windows Precision lớn.

Microsoft trang bị chip Intel Core i5 gen 10 (1035G1) cho thiết bị. Dù không phải chip Intel đời mới nhất, con chip lõi tứ vẫn đủ hiệu quả cho loại laptop như Surface Laptop Go. Không may, máy chỉ dùng RAM 4GB, bộ nhớ eMMC 64GB. Cả hai đều là khuyết điểm “chết người” đối với một laptop Windows trong năm 2020, đặc biệt khi bạn có thể lựa chọn Acer Aspire 3 với cùng con chip nhưng có RAM 8GB, bộ nhớ SSD 512GB, màn hình 1080p 15 inch với giá 549 USD. Nếu muốn sở hữu chiếc máy mạnh mẽ hơn, bạn có Surface Laptop Go 699 USD, RAM 8GB, bộ nhớ SSD 128GB.

Microsoft vẫn trung thành với một cổng USB C, một cổng USB A trên Surface Laptop Go, bên cạnh jack tai nghe và cổng sạc Surface Connect. Phía trước là camera 720p, không hỗ trợ nhận diện gương mặt Windows Hello. Thay vào đó, Microsoft tích hợp đầu đọc vân tay vào nút nguồn, cho phép đăng nhập Windows bằng vân tay. Mẫu cơ bản 549 USD không có tính năng này mà chỉ có trên mẫu 699 USD hoặc 899 USD.

Laptop hỗ trợ Wi-Fi 6 và sạc nhanh từ 0% lên 80% chỉ trong 1 giờ. Máy có 3 màu: xanh biển, cát vàng và platinum. Microsoft nhận đặt trước từ hôm nay và bắt đầu giao hàng từ 13/10. Các tùy chọn cụ thể như sau:

- Intel Core i5, RAM 4GB, bộ nhớ eMMC 64GB: giá 549,99 USD (12,7 triệu đồng)

- Intel Core i5, RAM 8GB, bộ nhớ SSD 128GB: giá 699,99 USD (16,2 triệu đồng)

- Intel Core i5, RAM 8GB, bộ nhớ SSD 256GB: giá 899,99 USD (20,8 triệu đồng)

Du Lam (Theo The Verge)