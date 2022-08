“Bẫy” Forex vẫn hút nhà đầu tư

Bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia các sàn giao dịch Forex, chứng khoán quốc tế với số tiền lớn, cho đến khi lâm vào nợ nần, trắng tay...

Cám dỗ từ Forex

Thông qua các nền tảng mạng xã hội như hiện nay, không ít người đã nhiều lần thấy những lời quảng cáo, hoặc một người có ảnh hưởng nào đó đang chào bán ý tưởng làm giàu bằng cách chơi ngoại hối (Forex), chứng khoán quốc tế. Đặc biệt trên YouTube và Facebook thì tràn ngập những tiêu đề thu hút người xem như “Tôi đã kiếm 500$ mỗi ngày bằng cách đánh EUR/USD” hay “Đầu tư FX như một sòng bài,” với mục đích lôi kéo người khác suy nghĩ rằng, đây là một cách kiếm tiền siêu dễ, siêu nhanh.

Những người quảng bá Forex hiện nay không kiếm tiền từ Forex mà từ hoa hồng môi giới, lấy tiền phần trăm từ những người tham gia để bỏ túi. (Ảnh: Diễm Ngọc)

Bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia với số tiền lớn, dẫn tới cảnh nợ nần, tay trắng. Cuối tháng 6/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế . Cơ quan này “chỉ mặt” một số sàn mạo danh chứng khoán quốc tế như BE Exchange, DK-Trade, FTXtrade.com, LCM, Multibankfx,… đang mời chào nhà đầu tư Việt. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra và đơn từ khiếu nại của nhà đầu tư cho thấy, một số đối tượng đã thực hiện can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng do các đối tượng này vận hành, dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền đầu tư của họ.

Ngoài ra, nhiều sàn Forex vẫn ngang nhiên giới thiệu công khai các hoạt động tại Việt Nam, triển khai những hội thảo quy mô lớn trên nhiều tỉnh thành, đơn cử như sàn giao dịch Exness. Tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook sẽ dễ dàng thấy được các tài khoản mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm trò chuyện trên Zalo, với những lời có cánh như “nhóm mới cho những ai mới trade vàng, chứng khoán Mỹ thua lỗ cần hỗ trợ về bờ thì vào nhóm giao lưu”, hay “cứu cháy tài khoản, gỡ mọi kèo anh em xa bờ”. Nhiều người mới chưa có kinh nghiệm thì nhẹ dạ cả tin tham gia, có người sau nhiều lần thua lỗ lại muốn “đỏ đen” một lần chót để gỡ vốn, dẫn đến bẫy chồng bẫy người chơi...

Thực tế, những người quảng bá Forex hiện nay không kiếm tiền từ Forex mà từ hoa hồng môi giới, lấy tiền % từ những người tham gia để bỏ túi, không có một sản phẩm hay dịch vụ nào được tạo ra từ Forex.

Không chỉ vậy, vừa qua còn nổi lên một dịch vụ trung gian môi giới, hỗ trợ cho các sàn Forex thông qua ứng dụng WikiFX, được truyền tai nhau với cách gọi là “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex.

Chia sẻ với phóng viên, một nhà đầu tư tại TP. HCM cho hay, hoạt động của WikiFX cũng bị nhiều người thắc mắc, phải chăng đơn vị trung gian này có sự liên thông với các sàn giao dịch để tạo ra những đánh giá gian lận, ép buộc các sàn giao dịch phải trả tiền quảng cáo để được “xếp hạng tín nhiệm” cao, nếu không sẽ bị giảm doanh thu. “Ví dụ, sàn giao dịch Basel Capital Markets có dấu hiệu lừa đảo người dùng, tự thay đổi phí qua đêm gấp 300 lần để “đốt cháy” tài khoản khách hàng. Đội ngũ hỗ trợ của sàn này thì lảng tránh không giải quyết. Khi nhà đầu tư phản ánh trên diễn đàn của WikiFX cũng không giúp đỡ được gì, trong khi điểm đánh giá vẫn khá là cao. Tương tự, sàn giao dịch Exness bị hạ điểm đánh giá từ 7,77 xuống 2,37, nhưng chỉ 3 ngày sau, điểm đánh giá lại quay về mốc 7,77 điểm đầy bất ngờ”.

Cảnh tỉnh người tham gia

Một điều đáng chú ý là rất nhiều người trẻ bị lôi cuốn bởi Forex và những thứ làm Forex trở nên hấp dẫn cũng chính là vấn đề, có thể kể đến như: Thứ nhất, Forex quá dễ tiếp cận. Không giống những thị trường khác như hợp đồng tương lai, trái phiếu hay cổ phiếu, bất cứ ai cũng có thể mở tài khoản Forex nhanh chóng. Một số công ty còn chấp nhận chuyển tiền bằng thẻ Debit hoặc Credit, shỉ sau khoảng 15 phút, người đầu tư có thể bắt đầu chơi với tham vọng “làm giàu không khó” của mình.

Trên mạng xã hội Facebook dễ dàng thấy được các tài khoản mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm đầu tư Forex trên Zalo với những lời có cánh. (Ảnh chụp màn hình)

Thứ hai là vấn đề đòn bẩy. Tỷ lệ này trên sàn Forex có thể lên đến 50x hoặc 100x, thậm chí sẵn lòng cho vay cao hơn mấy trăm lần số vốn của chủ tài khoản. Giả sử với 1,000 USD trong tài khoản, người chơi có thể kiểm soát số tiền tới 100,000 - 400,000 USD để tham gia thị trường. Đối với một người mới chơi, họ sẽ cảm thấy mình sở hữu số tài sản lớn, nhưng điều mà các công ty không nói, là chỉ cần các giao dịch đi sai hướng 1% thì sẽ “cháy” sạch số tiền ngay lập tức.

Thứ ba, giờ giao dịch kéo dài. Vì là thị trường toàn cầu nên trên lý thuyết, Forex không bao giờ đóng cửa, đó cũng là một lý do khiến nhiều người bị hấp dẫn. Điều này nhìn từ bên ngoài sẽ là một lợi thế, nhưng thực chất rất khó để theo dõi một thị trường xuyên châu lục. Người chơi có thể có lợi nhuận trong phiên London, nhưng rất dễ lỗ trong phiên New York khi đang ngủ.

Thứ tư, biến động phi quy luật. Khác với chứng khoán, vốn có xu thế tăng theo thời gian và đại diện cho cổ phần của doanh nghiệp, còn khi chơi Forex, người tham gia không sở hữu gì. Thị trường chỉ là diễn biến ngẫu nhiên và càng để lâu thì phần thua càng thuộc về người chơi sau khi trừ chi phí và lãi.

Thứ năm, quá dễ thao túng. Forex đúng là thị trường toàn cầu và không ai có thể thao túng. Nhưng điều đó không có nghĩa là “nhà cái” không thể can thiệp. Ở Việt Nam hiện nay Forex vẫn chưa được công nhận, tất cả công ty đều hoạt động ngoài pháp luật và thoải mái thao túng thị trường mà không sợ bị người chơi kiện cáo. Những phần mềm như Metatrader có thể dễ dàng tạo lệnh giả để đánh lừa khách hàng cho đến khi nhận ra thì đã “tiền mất tật mang”.

Với tất cả những yếu tố nêu trên để thấy rằng, gần như những người giao dịch Forex đều thua lỗ, nhiều người âm thầm rời bỏ khi nhận ra mình chỉ đang đánh bạc chứ không phải đầu tư gì.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cũng cho biết, các sàn Forex, chứng khoán quốc tế được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản; can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” tài khoản của khách hàng...

"Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền.

Đặc biệt hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn Forex. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sản Forex đều là phạm pháp và sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo", vị Luật sư lưu ý.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)