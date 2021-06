Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Bộ TT&TT được kéo dài đến hết 14/7

Theo thông báo mới của Bộ TT&TT, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ được gia hạn thêm 20 ngày, đến hết ngày 14/7, thay vì nhận đến hết ngày 24/6 như kế hoạch ban đầu.

Bộ TT&TT vừa thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021.

Theo đó, thay vì tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của các ứng viên trong thời gian từ 24/5 đến hết ngày 24/6, với thông báo mới, Bộ TT&TT đã gian hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thêm 20 ngày - từ 25/6 đến hết ngày 14/7.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ TT&TT đã được kéo dài đến hết ngày 14/7. (Ảnh trụ sở Bộ TT&TT: mic.gov.vn)

Trước đó, như ICTnews đã thông tin, vào ngày 21/3, Bộ TT&TT đã thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021.

Ở đợt tuyển dụng viên chức đầu tiên trong năm nay, Bộ TT&TT sẽ tuyển dụng 126 viên chức cho 57 vị trí việc làm tại 9 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Viện Chiến lược TT&TT; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số; Nhà xuất bản TT&TT; Trung tâm Thông tin; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin cơ sở (Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở); Cục Thông tin đối ngoại (Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế); Cục An toàn thông tin (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC).

Các ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức Bộ TT&TT phải đáp ứng những điều kiện chung gồm: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng đều không được đăng ký dự tuyển viên chức.

Điều kiện cụ thể cho từng vị trí việc làm, các ứng viên có thể xem tại đây.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Các ứng viên có mong muốn tham gia dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ TT&TT có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về: Nội dung, hình thức thi, điều kiện miễn môn thi và xác định người trúng tuyển; Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển); Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng, lệ phí tại đây.

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TT&TT