Tối ưu chi phí, tăng năng lực cạnh tranh nhờ sức mạnh công nghệ số 4.0

Ngày 14/10/2022 CMC Telecom phối hợp cùng CMC Cyber Security và 1Office tổ chức hội thảo trực tuyến cho doanh nghiệp về “Ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh 4.0” trên nền tảng Zoom. Trong khuôn khổ webinar, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các giải pháp công nghệ hỗ trợ số hoá và quản trị tổng thể, nâng cao hiệu suất hoạt động vận hành, tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh 4.0”

Mở đầu buổi hội thảo, anh Nguyễn Toàn Anh - Giám đốc Telesales của CMC Telecom đã giới thiệu về Tổng đài OneC.X - giải pháp phục vụ cho các nhu cầu về tiếp nhận cuộc gọi, thực hiện gọi ra, quản lý máy lẻ và thiết lập kịch bản, chiến dịch bán hàng. Với OneC.X sẽ giúp doanh nghiệp thu thập và quản lý thông tin khách hàng, tương tác và chốt đơn dễ hơn với trải nghiệm khách hàng từ đó nuôi dưỡng, duy trì quan hệ với “thượng đế”.

Anh Nguyễn Toàn Anh - Giám đốc Telesales của CMC Telecom giới thiệu Tổng đài OneC.X

Đi sâu hơn vào những cách quản trị vận hành để nâng cao hiệu suất - Ứng dụng quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng - quy trình công việc để xử lý công việc, đại diện 1Office, anh Nguyễn Ánh Nhật với kinh nghiệm kinh doanh của bản thân đã có những chia sẻ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và đưa ra hệ thống báo cáo quản trị trước và trong bán.

Về quy trình quản trị sau bán, anh Phạm Minh phong - Giám đốc kinh doanh 1Office cho biết: “Quá trình sau bán là yếu tố tiên quyết giúp năng lực nâng cao uy tín, hoạt động kinh doanh phát triển bền vững trong thị trường”.

Phần chia sẻ của anh Nguyễn Ánh Nhật - Giám đốc kinh doanh 1Office

Anh Phạm Minh phong - Giám đốc kinh doanh 1Office trình bày về quy trình quản trị sau bán

Chuyển đổi số luôn phải song hành cùng an toàn an ninh dữ liệu, chính vì vậy, anh Vũ Lâm Bằng - Phó Tổng Giám đốc CMC Cyber Security đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản số trước những nguy cơ đe dọa an ninh mạng đang “hoành hành” trên không gian mạng hiện nay. Nếu doanh nghiệp không quan tâm đến vấn đề này, tài sản số sẽ trở thành mục tiêu để tội phạm mạng lấy đi, gây thất thoát chi phí hay đe dọa tiền chuộc.

Anh Vũ Lâm Bằng - Phó Tổng Giám đốc CMC Cyber Security

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng nền tảng số là xu thế tất yếu, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp. Dù ở quy mô nào, nếu không thay đổi, nắm bắt kịp thời các xu hướng công nghệ doanh nghiệp sẽ khó tồn tại, phát triển và tụt hậu trên hành trình chuyển đổi số sẽ biến họ trở thành con mồi của áp lực cạnh tranh. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất với các doanh nghiệp hiện nay chính là đầu tư vào công nghệ số 4.0 nhằm xây dựng các mô hình kinh doanh mới để có thể phát triển mạnh mẽ trong dài hạn.

Thúy Ngà