Trung Quốc tháo ‘vòng kim cô’ cho hãng gọi xe lớn nhất nước

Ngày 16/1, Didi Chuxing khôi phục tính năng đăng ký người dùng mới tại thị trường tỷ dân, gần 18 tháng sau khi Văn phòng Đánh giá An ninh mạng ra lệnh cho ứng dụng tạm dừng hoạt động này. Trên blog, công ty cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách và sửa đổi các vấn đề mà cuộc điều tra của văn phòng chỉ ra.

Didi Chuxing còn cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ các chức năng và dữ liệu lớn của nền tảng, duy trì an ninh mạng quốc gia.

Didi Chuxing là ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Thành lập năm 2020 với tư cách lực lượng đặc biệt của 12 bộ ngành, Văn phòng Đánh giá An ninh mạng bắt đầu điều tra Didi chỉ 2 ngày sau khi công ty huy động được 4,4 tỷ USD trong thương vụ IPO tại Mỹ ngày 30/6/2021. Đó là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai điều tra một hãng công nghệ với lý do an ninh quốc gia, dẫn đến làn sóng bán tháo công nghệ Trung Quốc tại cả New York và Hong Kong.

Cơ quan quản lý Internet CAC ra lệnh cho các chợ ứng dụng gỡ bỏ Didi trong tháng 7/2021. Sau khi bị phạt 8,026 tỷ NDT (1,2 tỷ USD) tháng 7/2022 do 16 vi phạm, các ứng dụng của công ty vẫn chưa thể tải về. Dù vậy, theo nguồn tin của SCMP, việc Didi cho đăng ký trở lại đồng nghĩa các ứng dụng sẽ được khôi phục.

“Đèn xanh” phản ánh sự chuyển dịch trong lập trường quản lý cứng rắn của Bắc Kinh đối với ngành công nghệ nội địa khi nước này đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm kỷ lục trong gần 50 năm. Angela Zhang, Phó Giáo sư Khoa luật tại Hong Kong, nhận xét Trung Quốc sẽ nỗ lực hồi sinh ngành công nghệ trong nước trên nhiều mặt trận.

Động thái mới của Didi diễn ra trong bối cảnh công ty bắt đầu cắt giảm nhân sự, ảnh hưởng đến hàng trăm vị trí. Nó cho thấy các doanh nghiệp công nghệ lớn Trung Quốc vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu do người dùng chi tiêu ít đi và nền kinh tế nội địa sụt giảm.

(Theo SCMP)