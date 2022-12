Elon Musk ‘quay xe’, cấm cửa tài khoản chuyên theo dõi máy bay riêng

Tháng trước, Elon Musk tuyên bố sẽ không cấm tài khoản ngay cả khi ông xem đây là rủi ro an toàn và xem đây là cam kết đối với tự do ngôn luận của ông. Tuy nhiên, vào sáng ngày 14/12 (giờ New York), tài khoản Twitter @elonjet hiển thị hình ảnh cho thấy đã bị đình chỉ do vi phạm quy định của nền tảng.

@elonjet thuộc về Jack Sweeney, hoạt động từ năm 2020. Sweeney còn điều hành một số tài khoản Twitter khác chuyên theo dõi máy bay riêng của Mark Zuckerberg và các ngôi sao nổi tiếng.

Elon Musk cam kết ủng hộ tự do ngôn luận trên Twitter. (Ảnh: Bloomberg)

Trong một cuộc phỏng vấn, Sweeney cho biết, 30 tài khoản Twitter mình quản lý, cũng như tài khoản cá nhân, đều đã bị đình chỉ. Tweet cuối cùng trên trang cá nhân của Sweeney trước khi bị khóa là “Tôi có thể lấy lại 8 USD không”, liên hệ đến dịch vụ Twitter Blue mới.

Jason Calacanis, nhà đầu tư mạo hiểm kiêm podcaster, dường như ủng hộ quyết định của Musk. Ông viết trên Twitter rằng, chia sẻ thông tin địa điểm công khai là một hình thức quấy rối, đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Sweeney, 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học, nói không nhận được thông báo nào từ Twitter qua email hay các phương tiện khác. “Musk nói sẽ không làm gì vì ông ta bảo vệ tự do ngôn luận, song lại làm ngược lại”, Sweeny trả lời qua điện thoại với Bloomberg.

Năm 2021, cậu sinh viên này đã từ chối đề nghị 5.000 USD của Musk để đóng cửa tài khoản @elonjet và ra giá 50.000 USD. Musk nhiều lần muốn liên lạc để đề nghị đóng tài khoản. Từ đó tới nay, Sweeny tiếp tục theo dõi máy bay riêng của tỷ phú trên Facebook, Instagram và TruthSocial.

Máy bay riêng của Musk vừa hạ cánh tại Austin, Texas đêm qua, Sweeney tiết lộ trên Instagram sau khi @elonjet bị đình chỉ.

(Theo Bloomberg)