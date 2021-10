101 đội tuyển các nước ASEAN thi sơ khảo Sinh viên với an toàn thông tin 2021

Vòng sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021” tiếp tục được tổ chức online hoàn toàn vào 16/10, với sự góp mặt của 101 đội thi.

Mùa thi có nhiều đội sinh viên các nước ASEAN tham gia

Năm 2021 là năm thứ 14 cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 3 cuộc thi mở rộng tới các nước ASEAN. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục CNTT, Bộ GD&ĐT và Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT.

Ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VNISA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Phát biểu khai mạc vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2021, tại điểm cầu Hà Nội, ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VNISA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, năm nay là năm có nhiều đội các nước ASEAN tham gia nhất.

Theo ông, đây là cuộc thi về an toàn thông tin duy nhất dành riêng cho sinh viên đại học ở khu vực ASEAN cũng như ở châu Á. Cuộc thi được VNISA duy trì tổ chức hàng năm với trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực ngành an toàn thông tin, thúc đẩy thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược an toàn không gian mạng quốc gia; nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU.

Cuộc thi cũng là hoạt động thực tiễn triển khai các đề án về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021- 2025, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025, đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

“Chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ truyền thêm cho các sinh viên, những chuyên gia an toàn thông tin tương lai niềm đam mê nghề nghiệp và khao khát chinh phục các thử thách trong cuộc sống. Cuộc thi đã luôn có sự đổi mới, phát triển để tiếp tục nâng cao quy mô và chất lượng theo hằng năm, trở thành sân chơi hấp dẫn, hữu ích về an toàn thông tin, thu hút ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực tham gia”, ông Vũ Quốc Thành nói.

101 đội tuyển sinh viên ASEAN thi online vòng sơ khảo Sinh viên với an toàn thông tin 2021 qua hơn 360 điểm cầu.

Được tổ chức hoàn toàn online vào ngày 16/10, vòng thi sơ khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN năm nay có sự tham gia của 101 đội thi, gồm 73 đội của 30 trường đại học và học viện Việt Nam và 28 đội đến từ 18 trường của 7 nước ASEAN khác gồm Bruney, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Singapore và Thái Lan.

Các đội thi được chia thành 3 Bảng: Bảng VN 1 gồm 33 đội thi Việt Nam của các trường khu vực phía Bắc, Bảng VN 2 gồm 40 đội thi Việt Nam khu vực phía Nam và Bảng ASEAN có 28 đội của các nước ASEAN khác.

Với tổng số 364 điểm cầu, các đội dự thi online hoàn toàn dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình. Tại vòng thi này, các đội thi thực hành về an toàn thông tin theo hình thức Vượt qua thử thách theo chủ đề (Jeopardy) trong vòng 8 giờ.

Ban giám khảo vòng thi sơ khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin 2021".

Ban giám khảo vòng sơ khảo có 5 thành viên, với Trưởng Ban là ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch VNISA; ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm Phân tích, chia sẻ nguy cơ an ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel là Phó Trưởng ban. Ba Ủy viên của Ban giám khảo gồm các ông: Nguyễn Văn Khoa, chuyên viên Cục CNTT, Bộ GD&ĐT; Đinh Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng VNISA; Nguyễn Văn Chung, Phó phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Chọn 17 đội thi xuất sắc vào vòng chung khảo

Kết thúc vòng thi sơ khảo, với 2 bảng VN1 và VN2 của các đội thi Việt Nam, mỗi bảng sẽ chọn 5 đội có thứ hạng cao nhất vào vòng chung khảo. Riêng bảng ASEAN dành cho các nước ASEAN khác, Ban tổ chức và Ban giám khảo sẽ chọn 7 đội có thứ hạng cao nhất, mỗi nước có 1 đội, vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo cuộc thi và lễ trao giải, bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 13/11, với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Trước đó, vòng khởi động cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin Việt Nam 2021 đã được tổ chức vào ngày 9/10 cũng dưới hình thức thi trực tuyến, trong thời gian 4 giờ nhằm giúp các đội thi làm quen với cách thức dạng đề thi. Vòng khởi động có 156 đội từ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và Học viện của Việt Nam cùng các trường thuộc các nước ASEAN khác tham gia.

Ở vòng khởi động, đã có 120 đội ghi được điểm, 11 đội hoàn thành tất cả các bài thi. Trong đó, đội Blackpinker của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM là đội đầu tiên hoàn thành phần thi và sớm hơn 1 tiếng so với thời gian quy định.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là giải thưởng dành cho các đội đạt giải cao vòng chung khảo. Theo đó, ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, đội đạt giải cao sẽ được nhận thêm giải thưởng là các Voucher tham gia các kỳ thi, khóa học về an toàn thông tin chất lượng cao, trị giá lên tới hơn 1.000 USD của EC-Council, tổ chức chuyên về đào tạo về an toàn thông tin.

Vân Anh