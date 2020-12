6 tỉnh miền Trung diễn tập ứng phó sự cố tấn công vào máy chủ dịch vụ

Có chủ đề “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công hệ thống máy chủ dịch vụ và phá hủy dữ liệu”, diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 của cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 4 vừa được tổ chức tại Hà Tĩnh.

Nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Chương trình diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 cho Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 4 được Cục an toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT phối hợp với Sở TT&TT hai tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức chiều ngày 21/12.

Chương trình diễn tập này là một trong những hoạt động, nhiệm vụ quan trọng Bộ TT&TT đã giao cho Cục An toàn thông tin chủ trì tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, theo Quyết định 1622 ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 4 (Cụm 4) là cụm thứ năm triển khai chương trình diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020.

Trước đó, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các Sở TT&TT là Cụm trưởng, Cụm phó của các Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 1, 9, 2 và 5 tổ chức các chương trình diễn tập về các chủ đề: Phối hợp ứng phó sự cố tấn công mạng trong khu vực; Phân tích, điều tra, bóc gỡ mã độc trong hệ thống thông tin; Điều tra, xử lý tấn công hệ thống dịch vụ web và phá hủy dữ liệu; Điều tra, xử lý và phòng chống tấn công vào hệ thống quản trị nội dung.

Ông Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cán bộ chuyên trách nghiêm túc thực hành diễn tập, trao đổi, chia sẻ, học hỏi để triển khai tốt tại cơ quan, địa phương mình.

Trong phát biểu khai mạc diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 của Cụm 4, ông Bùi Đắc Thế - Phó giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh nhận định, thời gian qua, tình hình mất an toàn, an ninh thông tin mạng diễn ra hết sức nghiêm trọng. Các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan trọng yếu của Đảng, nhà nước ngày càng gia tăng.

Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ trên không gian mạng của các thế lực thù địch cũng diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn; sử dụng các trang mạng, blog liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xấu, độc hại; tổ chức các chiến dịch công kích, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Theo ông Thế, ngày nay, xây dựng đô thị thông minh và triển khai chuyển đổi số đã trở thành xu thế khách quan, tất yếu tại Việt Nam và trên thế giới, hướng đến xây dựng một quốc gia thịnh vượng, hiện đại và bền vững.

Tại Việt Nam, thời gian tới, chúng ta triển khai lộ trình chuyển đổi số quốc gia, hình thành Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; từ đó sẽ làm thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.

“Thực tế trên càng ngày đòi hỏi các cơ quan chuyên trách về CNTT, các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh phải luôn có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt để giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng. Đồng thời, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng”, ông Thế nhấn mạnh.

Tập dượt ứng phó sự cố tấn công nhằm phá hủy dữ liệu

Với chủ đề “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công hệ thống máy chủ dịch vụ và phá hủy dữ liệu”, chương trình diễn tập của Cụm 4 có sự tham gia của các cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin, CNTT của 6 tỉnh thuộc Cụm ứng cứu sự cố này, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Diễn tập “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công hệ thống máy chủ dịch vụ và phá hủy dữ liệu” có sự tham gia của cán bộ chuyên trách an toàn thông tin, CNTT của các đơn vị thuộc Cụm 4.

Chương trình diễn tập của Cụm 4 được thiết kế nhằm giả định các tình huống cần phối hợp ứng phó với các sự cố tấn công mạng giữa các thành viên như: Cung cấp, hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan đến an toàn, an ninh thông tin và các cuộc tấn công leo thang để các bên liên quan xử lý khắc phục; Thực hiện điều tra truy tìm dấu vết, bằng chứng số liên quan đến sự cố;

Tư vấn cho các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu và phòng ngừa sự cố; Tổng hợp, báo cáo về sự cố, các dấu vết, bằng chứng số về các hành động thực hiện của kẻ tấn công.

Qua diễn tập, các cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin, CNTT đại diện các đơn vị thành viên trong Cụm 4 đã có cơ hội thực hành xử lý tình huống đã xảy ra thực tế.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các cán bộ kỹ thuật trao đổi, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau cũng như tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó xử lý sự cố cho đơn vị và cho bản thân mình.

Ngoài ra, chương trình diễn tập này còn là tiền đề cho các thành viên trong Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 4 triển khai hoạt động diễn tập nâng cao năng lực ứng phó và xử lý sự cố trong các năm tới, tăng cường phối hợp trong mạng lưới.

M.T