Bạc Liêu: Quản lý, sử dụng chữ ký số phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh.

Chữ ký số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loại văn bản điện tử của cơ quan nhà nước. Ảnh: MISA

Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (bao gồm: các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và cá nhân sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Về nguyên tắc quản lý và sử dụng chữ ký số, chữ ký số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loại văn bản điện tử của cơ quan nhà nước; không áp dụng đối với các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật và những văn bản khác theo quy định của pháp luật. Chữ ký số phải được triển khai sử dụng phù hợp với thực tiễn, không làm ngưng trệ công tác văn thư lưu trữ, hành chính khi thực hiện áp dụng chữ ký số. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng chữ ký số phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Về thẩm quyền quản lý thuê bao, Chủ tịch UBND tỉnh Ủy quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao đối với chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cấp huyện và cấp xã. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Cán bộ phụ trách CNTT tại cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cài đặt phần mềm ký số, cập nhật phiên bản phần mềm ký số mới (nếu có); hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn trong quá trình sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức được cấp chứng thư số tại cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, tiếp nhận, quản lý và sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật của thiết bị, phần mềm của cơ quan, đơn vị khi được giao, đảm bảo đúng các quy định trong Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Cán bộ phải tham gia các chương trình tập huấn, hướng dẫn ứng dụng chữ ký số do cơ quan cấp trên hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuối cùng, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị mình.

Hải Lam