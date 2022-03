Gần 600.000 thí sinh thi trực tuyến “Học sinh với An toàn thông tin” lần thứ nhất

Tuy là lần đầu tiên được tổ chức, song cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 đã có gần 600.000 thí sinh đến khoảng 6.000 trường THCS trên cả nước tham gia. Lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi sẽ diễn ra ngày 8/4.

63/63 địa phương có học sinh dự thi

Vào 24h ngày 24/3 vừa qua, hệ thống thi trực tuyến “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 đã được đóng, sau 22 ngày mở cho học sinh trung học cơ sở trên cả nước làm bài thi chính thức. Theo thống kê sơ bộ của Ban tổ chức, trong tổng số gần 600.000 thí sinh đã làm bài thi trên hệ thống, các tỉnh như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Tĩnh, Bắc Ninh... là những địa phương có nhiều học sinh tham gia.

Sau khi đóng hệ thống thi, hiện Ban tổ chức đang triển khai công tác rà soát kết quả, xác thực các thí sinh, trước khi “chốt” danh sách cuối cùng các tập thể và cá nhân giành được các giải thưởng của cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” lần thứ nhất.

Theo quy chế, bên cạnh 8 giải thưởng tập thể dành cho các trường có số lượng học sinh dự thi nhiều nhất và bài thi chất lượng, Ban tổ chức cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 sẽ chọn trao 76 giải cá nhân cho các thí sinh, với 3 giải Nhất, 8 giải Nhì,15 giải Ba và 50 giải Khuyến khích. Các học sinh đạt điểm cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 được phát động và mở hệ thống thi chính thức vào ngày 3/3.

Thông tin từ Ban tổ chức cũng cho hay, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng số vào ngày 8/4 tới.

Ngoài ra, sự kiện này dự kiến cũng được livestream trên Fanpage cuộc thi và thông tin trên các kênh truyền thông của những đơn vị phối hợp tổ chức như Tik Tok Việt Nam, Childfund Việt Nam; World Vision Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD)...

Đưa "Học sinh với An toàn thông tin" thành hoạt động thường niên

Năm 2022 là năm đầu tiên cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA phối hợp với Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT, Vụ Giáo dục chính trị Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT, Cục Trẻ em - Bộ LĐTB&XH cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức.

Tham gia cuộc thi, mỗi học sinh chỉ đăng ký một tài khoản để dự thi. Trước khi thi chính thức 1 lần duy nhất trong thời gian từ ngày 3/3 đến ngày 24/3, các thí sinh đã có nửa tháng để thi thử trên hệ thống thi trực tuyến thihsattt.vn để làm quen với hệ thống và có thêm nhiều kiến thức bổ ích qua việc xem đáp ứng đúng cho các câu hỏi.

Trong năm đầu tiên cuộc thi "Học sinh với An toàn thông tin" được tổ chức, Hà Nội là 1 trong những địa phương có nhiều học sinh tham gia.

Bài thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi, với thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút. Nội dung thi là những kiến thức, kỹ năng phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin, phòng chống xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cùng các kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng...

Được biết, để xây dựng được một ngân hàng đề thi có chất lượng, bao quát được các nội dung thi và phù hợp với trình độ, nhận thức của đối tượng tham gia, Ban tổ chức cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 đã được sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia thuộc các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin trong các đơn vị hội viên của VNISA, với hơn 700 câu hỏi trắc nghiệm trong cơ sở dữ liệu đề thi.

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cũng dự kiến duy trì cuộc thi này trở thành hoạt động thường niên trong chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam, với mục đích là để tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh; đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Vân Anh