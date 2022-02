Cách đăng ký tài khoản dự thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022

Để tham gia cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 dành cho học sinh THCS trong cả nước, trước hết các thí sinh cần tạo tài khoản trên hệ thống thi trực tuyến tại địa chỉ thihsattt.vn.

Năm 2022 là năm đầu tiên cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Vụ Giáo dục chính trị Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 sẽ thu hút được 1 triệu học sinh THCS trên cả nước tham gia.

Là cuộc thi dành cho đối tượng học sinh THCS trên cả nước, “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho học sinh và phụ huynh học sinh trên cả nước; Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Kể từ ngày 16/2, hệ thống thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 đã được mở. Từ nay đến ngày 2/3/2022, học sinh THCS cả nước có thể truy cập vào trang thihsattt.vn để tham gia luyện tập, trước khi làm bài thi chính thức trong thời gian từ ngày 3/3/2022 đến ngày 24/3/2022.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Ban tổ chức, để tham gia thi thử cũng như thi chính thức, các thí sinh cần đăng ký mở tài khoản trên hệ thống thi trực tuyến tại địa chỉ thihsattt.vn, theo 3 bước:

Bước 1 - Vào mục “Đăng ký”

Thí sinh truy cập trang web https://thihsattt.vn và bấm nút “Đăng ký” ở menu phía góc trên bên phải trang

Bước 2 - Nhập thông tin trong form đăng ký

Thí sinh cần điền các thông tin vào mẫu đăng ký tài khoản của Ban tổ chức, trong đó các trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập thông tin.

Tiếp đó, thí sinh cần click vào ô “Tôi không phải là người máy”, chọn nút “Gửi thông tin” để gửi thông tin đăng ký, trả lời câu hỏi khảo sát và chọn nút “Hoàn thành đăng ký”.

Bước 3 - Nhắn tin xác thực để kích hoạt tài khoản

Sau khi bấm nút "Hoàn thành đăng ký" ở bước 2, hệ thống sẽ hiển thị thông báo hướng dẫn thí sinh kích hoạt tài khoản qua tin nhắn. Người đăng ký tài khoản cần sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn theo cú pháp tới đầu số 8100 để kích hoạt tài khoản (số điện thoại nhắn tin sẽ được lưu lại để sử dụng trong trường hợp người dùng quên mật khẩu).

Sau khi người đăng ký gửi tin nhắn, hệ thống sẽ thông báo kích hoạt tài khoản thành công. Lúc này, thí sinh đã có tài khoản để đăng nhập hệ thống và tham gia luyện tập, thi thử để có thêm kiến thức giúp sử dụng không gian mạng một cách an toàn và hữu ích.

Theo đại diện VNISA, việc tổ chức cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” cũng nhằm thực hiện “Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” và “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



VNISA cũng dự kiến sẽ tổ chức thường niên cuộc thi này, đưa cuộc thi trở thành một phần trong chuỗi hoạt động Ngày an toàn thông tin Việt Nam hàng năm. Trong năm 2022, năm đầu tiên tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng “Học sinh với An toàn thông tin” sẽ thu hút được 1 triệu học sinh tham gia. Thông tin chi tiết về “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 sẽ được Ban tổ chức cập nhật thường xuyên trên trang web chính thức của cuộc thi tại địa chỉ childsafe.vn

Vân Anh