Ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng giúp mọi người an toàn hơn trên không gian số

Hệ sinh thái Tín nhiệm mạng hướng đến mục tiêu bảo vệ người dân trên môi trường mạng, tạo dựng niềm tin số cho sản phẩm, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy không gian mạng Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh.

Tạo dựng niềm tin số cho các dịch vụ, sản phẩm

Hôm nay, 11/6, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã chính thức cho ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng.

Chia sẻ về lý do xây dựng hệ sinh thái Tín nhiệm mạng, đại diện NCSC cho hay, môi trường mạng đã và đang là phương tiện đắc lực cho người dùng trong cuộc sống nhưng song song đó vẫn luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Dù liên tục được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo nhưng thời gian qua, số vụ, số người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vẫn tăng cao. Việc chọn đúng sản phẩm, dịch vụ cũng như các tổ chức, nhà cung cấp uy tín, chính thống là một trong những thách thức lớn mà nhiều người dùng gặp phải. Người dùng thông thường rất khó phân biệt được chính xác các thông tin trên một không gian mạng ngày càng mở rộng.

Chỉ trong tháng 5/2021, hệ thống kỹ thuật của Trung tâm NCSC đã ghi nhận 79.215 trang giả mạo để lừa đảo người dùng; đã có 3.150 người dùng liên hệ với Trung tâm khi gặp phải các vấn đề như cung cấp thông tin cá nhân trên các website, không biết website là thật hay giả mạo… trong quá trình làm việc, mua sắm, tìm kiếm thông tin trên Internet.

Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái Tín nhiệm mạng - tập hợp các dịch vụ cấp chứng nhận tin cậy về an toàn thông tin cho các đối tượng trên không gian mạng được Trung tâm NCSC cung cấp tới người dùng nhằm hạn chế, đẩy lùi vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng; giảm thiểu quy mô cũng như mức thiệt hại của các cuộc tấn công lừa đảo nhằm vào người dùng Việt Nam.

“Mục tiêu lớn nhất mà hệ sinh thái Tín nhiệm mạng hướng đến là bảo vệ người dân trên môi trường mạng; tạo dựng niềm tin số cho sản phẩm, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức; từ đó thúc đẩy không gian mạng Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh”, Giám đốc Trung tâm NCSC Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Sản phẩm “chung tay” của cộng đồng an toàn thông tin Việt Nam

Là sản phẩm được chung tay phát triển bởi Trung tâm NCSC, VNISA cùng cộng đồng doanh nghiệp an toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, hệ sinh thái Tín nhiệm mạng cung cấp các dịch vụ qua một website duy nhất là https://tinnhiemmang.vn

Việc xác nhận thông tin chính thống của tổ chức chỉ là một phần trong hệ sinh thái Tín nhiệm mạng. Một phần lớn hơn trong hệ sinh thái này là website, hệ thống, thiết bị của cơ quan tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về an toàn thông tin mới được Trung tâm NCSC cấp nhãn tín nhiệm. Việc kiểm tra, đánh giá do VNISA cùng cộng đồng các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam cùng thực hiện.

Ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng giúp mọi người an toàn hơn trên không gian số

Để đăng ký cấp chứng nhận tín nhiệm mạng, người dùng truy cập vào trang tinnhiemmang.vn, chọn dịch vụ tín nhiệm theo nhu cầu và đăng ký theo hướng dẫn. Tất cả tổ chức, website, thiết bị hay hệ thống được cấp chứng nhận Tín nhiệm mạng đều được cập nhật và công khai đầy đủ, có thể kiểm tra trực tiếp ngay trên website.

Trao đổi với ICTnews về những lợi ích hệ thống Tín nhiệm mạng mang lại cho người dân cũng như các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đại diện NCSC cho biết, với hệ sinh thái này, người dùng dịch vụ có thể nhận biết nhanh các website uy tín và chính thống, tránh sử dụng dịch vụ của website lừa đảo. Đồng thời, ngăn chặn sớm các cuộc tấn công mạng khi truy cập vào website; thay đổi nhận thức, thói quen khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.

“Hệ sinh thái đóng vai trò chốt chặn để người dùng tránh bị mất thông tin, mất tiền trước khi hành vi lừa đảo xảy ra. Ngoài ra tính năng cho phép người dùng report website có vấn đề có thể giúp những người dùng khác tránh bị lừa đảo bởi trang web tương tự trong tương lai”, đại diện NCSC chia sẻ thêm.

Với các tổ chức, doanh nghiệp sở hữu website, hệ thống Tín nhiệm mạng giúp tăng mức độ xác thực và tin cậy cho website của đơn vị; giám sát, đánh giá để website bảo đảm an toàn thông tin; cũng như giúp website của các doanh nghiệp, tổ chức trở nên chuyên nghiệp, thân thiện hơn.

Thời gian qua, dù chưa chính thức ra mắt, nhưng một số cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp đã bắt đầu tìm đến sự hỗ trợ của hệ sinh thái Tín nhiệm mạng để bảo vệ người dùng và nâng cao trách nhiệm xác thực tổ chức của mình.

Gần đây nhất là trường hợp xuất hiện các cuộc gọi giả mạo tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng công ty thành viên để yêu cầu người dân nộp tiền điện, thậm chí dọa cắt điện nếu không nộp. NCSC đã khuyến nghị người dùng truy cập vào Danh bạ tín nhiệm trên trang https://tinnhiemmang.vn để xác thực số điện thoại đang liên hệ với mình có phải là của các đơn vị thuộc EVN hay không.

Bốn hoạt động chính của hệ sinh thái Tín nhiệm mạng



- Tổ chức tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm với các thông tin đã được xác thực bởi Trung tâm NCSC của một tổ chức, bao gồm: địa chỉ website, địa chỉ tổ chức, tên chủ quản, số điện thoại, địa chỉ fanpage...



- Website tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm trên các website uy tín và tuân thủ một số tiêu chuẩn về an toàn thông tin nhằm giúp người dùng Internet Việt Nam nhận biết nhanh, chính xác các trang web tin cậy, tạo niềm tin số cho người dùng trên không gian mạng.



- Thiết bị tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm trên các thiết bị nhằm giúp người dùng nhận diện được mức độ an toàn thông tin của thiết bị, so sánh và đưa ra quyết định sáng suốt khi tiêu dùng.



- Hệ thống tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm cho hệ thống của tổ chức, thể hiện cam kết của tổ chức với vấn đề an ninh mạng, giúp người dùng thấy được năng lực của tổ chức trong bảo đảm an toàn cho các dịch vụ cung cấp trên môi trường mạng.

Vân Anh