Security Bootcamp 2020 đề cao yếu tố con người trong an toàn thông tin

Security Bootcamp 2020 đã có 11 tham luận của các chuyên gia. Trong đó, ông Trần Minh Quảng, Trưởng Phòng Mã độc và khai thác lỗi, Công ty An ninh mạng Viettel trình bày tham luận “Thời gian bao nhiêu để vá lỗ hổng là hợp lý nhất?”.

Sáng ngày 27/11/2020, tại Phú Yên đã diễn ra Hội thảo Security Bootcamp 2020 với chủ đề “Con người: Nhân tố kiến tạo mạng lưới an toàn thông tin”. Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp cùng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Phú Yên, nhóm cộng đồng chuyên gia Security Bootcamp tổ chức.

Theo Tạp chí An toàn thông tin, đây là năm thứ 7 sự kiện Security Bootcamp 2020 được tổ chức. Sự kiện tạo sân chơi bổ ích cho các chuyên gia an toàn, an ninh mạng cũng như những nhân sự đang làm việc liên quan đến quản trị, quản lý các hệ thống mạng của tổ chức doanh nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn.

Ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc Hội thảo Security Bootcamp 2020.

Đặc biệt, Security Bootcamp 2020 có chương trình “Đấu trường an toàn thông tin", một cuộc thi để các đội thể hiện và trình diễn năng lực, kỹ năng của mình trong việc tìm ra các điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin, cũng như điều tra truy vết khi hệ thống bị xâm nhập.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) chia sẻ, chủ đề “Con người: Nhân tố kiến tạo mạng lưới an toàn thông tin" được lựa chọn vào thời điểm nhân loại đang trải qua thời kì phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung và bảo mật, an toàn thông tin nói riêng.

Con người dường như đã bị lãng quên như là yếu tố chính trong cuộc chiến toàn cầu trên không gian mạng. Theo ông Vũ Thế Bình, yếu tố con người, hay các chuyên gia bảo mật thông tin, chính là một lực lượng cốt yếu trong công cuộc chống lại các hiểm họa số.

Security Bootcamp 2020 đã có 11 tham luận của các chuyên gia. Ông Trần Minh Quảng, Trưởng Phòng Mã độc và khai thác lỗi, Công ty An ninh mạng Viettel đã trình bày tham luận “Thời gian bao nhiêu để vá lỗ hổng là hợp lý nhất?”.

Trình bày vấn đề này, ông Trần Minh Quảng chia sẻ, việc cập nhật bản vá lỗ hổng từ trước đến giờ vốn được coi là mặc định, nhưng gần đây đã có sự cải thiện đáng kể về ý thức vá lỗ hổng, dù vẫn chưa đủ nhanh. Trọng tâm của vấn đề này đã được thảo luận để xử lý những lỗ hổng an toàn thông tin sớm nhất, đủ nhanh để chống lại các cuộc tấn công vào hệ thống.

H.A.H