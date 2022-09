Số lượng website lừa đảo bị chặn trong tháng 8 tăng gần 90%

Theo Cục An toàn thông tin, trong tháng 8/2022, số lượng website lừa đảo bị chặn là 163, tăng 83,1% so với tháng 7/2022 và tăng 89,5% so với cùng kỳ năm ngoái.