Bộ Thông tin và Truyền thông nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức sáng 18/12, cùng với Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, có sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Hoàng Hà

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ TT&TT. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Bộ TT&TT vì đã có những thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng và triển khai thực hiện Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng khẳng định, thành quả này là do thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua thách thức khó khăn của toàn ngành. Đồng thời, còn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ TT&TT. Ảnh: Hoàng Hà

Tiếp nối các thành tích đạt được, năm 2022, ngành TT&TT đã nỗ lực phấn đấu và đạt thêm nhiều kết quả quan trọng. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia do Bộ TT&TT chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới, ngày càng được lan tỏa sâu rộng trên toàn quốc. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ.

Công tác báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Hoàng Hà

Trong năm qua, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021. Tổng số lao động toàn ngành năm 2022 là 1.510.027 lao động, tăng 5% so với năm 2021. Năng suất lao động ngành TT&TT (tính theo đóng góp vào GDP) ước đạt khoảng 648 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất lao động là 6,7% so với năm 2021.

Nhóm phóng viên ICT