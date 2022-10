Như VietNamNet đã đưa tin, diễn ra trong 8 giờ liên tục ngày 15/10, vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” năm 2022 là cuộc đua tài của 112 đội đến từ 46 trường đại học của 7 nước trong khu vực gồm Indonesia, Malaysia, Campuchia, Singapore, Lào, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Các đội sinh viên của các trường khu vực phía Bắc dự thi vòng Sơ khảo "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" năm 2022 tại Hà Nội.

Các đội thi Sơ khảo được chia thành 3 bảng VN1 gồm 34 đội Việt Nam đến từ các trường khu vực phía Bắc, VN2 gồm 38 đội Việt Nam đến từ các trường khu vực phía Nam và bảng ASEAN có 40 đội của các nước ASEAN khác.

Các đội thi của bảng VN1 thi tập trung tại Học viện Kỹ thuật Mật mã (Hà Nội), bảng VN2 thi tập trung tại Đại học Công nghệ TP.HCM (TP.HCM). Thí sinh các nước ASEAN khác dự thi hoàn toàn online dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình.

Bà Trần Kim Phượng, Trưởng Ban giám khảo đánh giá về vòng thi Sơ khảo.

Thông tin tại lễ bế mạc vòng Sơ khảo cuộc thi khu vực phía Bắc vào chiều tối ngày 15/10, bà Trần Kim Phượng, Chánh Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Trưởng Ban giám khảo cho biết hệ thống thi online đã được mở từ 9h15 và đóng vào 17h15 ngày 15/10.

Ngay sau 1 phút bắt đầu cuộc thi, đội Singapwner đến từ Đại học Quốc gia Singapore đã giải được bài đầu tiên. Sau 2 tiếng thi, đội Singapwner dẫn đầu vòng thi và bảng ASEAN với tổng điểm đạt được là 2.292 điểm; dẫn đầu 2 bảng VN1 và VN2 là đội Secgang của Đại học Bách khoa Hà Nội và đội HCMACT.Rescure của Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở 2.

Sau 5 tiếng thi, với việc đạt tổng điểm 2.663, đội Singapwner của Đại học Quốc gia Singapore vẫn dẫn đầu bảng ASEAN, vị trí thứ nhất bảng VN1 thuộc về đội KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở 1 và đội HCMACT.Rescure của Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở 2 dẫn đầu bảng VN2.

Trước khi đóng băng hệ thống hiển thị điểm thi, đội UIT.pawf3ct của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM đã bứt phá, trở thành đội cao điểm nhất của 3 bảng thi tại thời điểm đó.

“Các đội thi vòng Sơ khảo đều đã có sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị tham gia thi, quá trình làm bài thi nghiêm túc, tập trung. Các vướng mắc, khó khăn của thí sinh trong quá trình thi đều được Ban tổ chức, Ban giám khảo hỗ trợ giải đáp kịp thời. Các vướng mắc thí sinh gặp phải đa phần đều liên quan đến lỗi kết nối hoặc chưa hiểu rõ đề bài”, bà Trần Kim Phượng cho hay.

Ông Khổng Huy Hùng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và PGS. TS Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã trao giải Nhất cho đội KMA.L3N0V0.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã chọn trao 57 giải cho các đội thi dự vòng thi Sơ khảo, với 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 15 giải Ba và 33 giải Khuyến khích.

Trong đó, tại bảng VN1 khu vực phía Bắc, ngôi vị quán quân đã được trao cho đội KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật Mật mã. Giải Nhì thuộc về 2 đội Ph4nt0m_tr0up3 của Đại học Công nghệ - Đạ học Quốc gia Hà Nội) và SecGang đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giải Ba bảng VN1 được trao cho 5 đội KMA.B1Qu4M@n và KMA.lostQ của Học viện Kỹ thuật Mật mã; MSEC_ADC của Học viện Kỹ thuật Quân sự; BKĐN_SSW của Đại học Bách khoa Đà Nẵng và PTIT.Invisible đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tại bảng VN2 khu vực phía Nam và bảng thi ASEAN, giải Nhất lần lượt thuộc về đội UIT.pawf3ct (Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM) và đội Singapwners của Đại học Quốc gia Singapore.

Danh sách 20 đội sinh viên ASEAN sẽ tham gia vòng Chung khảo cuộc thi vào ngày 5/11.

Cũng tại lễ bế mạc vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc, đại diện Ban Tổ chức đã công bố 20 đội thi giành quyền thi Chung khảo vào ngày 5/11, gồm 10 đội Việt Nam và 10 đội của các nước ASEAN khác. Các đội Việt Nam sẽ thi tập trung tại Hà Nội, còn các đội ASEAN thi online.

Với việc đạt tổng điểm cao nhất ở vòng Sơ khảo, ngoài việc giành quyền vào vòng thi Chung khảo, đội KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật Mật mã còn được chọn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Cyber SEA GAME 2022 tổ chức tại Thái Lan vào ngày 10/11.

Cyber SEA Game là cuộc thi về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin dành cho các đối tượng trẻ (gồm sinh viên và kỹ sư) từ 15 - 29 tuổi của các nước ASEAN, với sự hợp tác tài trợ của Nhật Bản. Cuộc thi được Trung tâm nâng cao năng lực an toàn thông tin ASEAN - Nhật Bản tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho các sinh viên, kỹ sư trẻ hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin của các nước trong khu vực ASEAN được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Năm 2021, Việt Nam đã giành ngôi Á quân cuộc thi này.

Vân Anh