Bài hát ‘chơi khăm’ nổi tiếng trên YouTube đạt 1 tỷ lượt xem

Bài hát ‘Never Gonna Give You Up’ gắn liền với trò đùa Cá tháng tư đã chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

‘Never Gonna Give You Up’ là bản hit được ca sĩ người Anh Rick Astley trình bày năm 1987. Ca khúc đứng Top 1 ở 25 quốc gia khác nhau trong đó có 5 tuần đứng ở bảng xếp hạng đĩa đơn UK. Sau đó, một phiên bản trực tuyến đã được tải lên YouTube vào năm 2009 bởi chính chủ nhân ca khúc này.

Tuy nhiên, Rick Astley không thể ngờ rằng bản hit của mình lại trở thành một phần của trò lừa Cá tháng tư, văn hóa chơi khăm và châm chọc thời đại Internet. Bản hit này được chia sẻ ngày một nhiều hơn những năm qua và vừa cán mốc 7 tỷ lượt xem vào cuối tháng 7 vừa qua.

Rickroll là trò lừa thập kỷ, khiến người ta nghe đi nghe lại và nghiện lúc nào không hay.

Văn hóa chơi khăm bắt nguồn từ diễn đàn 4chan vào khoảng năm 2006 và sau đó lan ra toàn thế giới. Trong đó, một người sẽ tìm cách lừa những người khác ấn vào xem một nội dung không liên quan đến chủ đề đang nói, theo cách hiểu của người Việt là "tổ lái" hoặc "lạc đề".

Trò lừa này còn có các phiên bản khác cũ hơn là duckroll (bị nhìn thấy con vịt) hoặc eggroll (bị nhìn thấy quả trứng), vì thế nếu vô tình phải xem ca khúc ‘Never Gonna Give You Up’, nạn nhân sẽ bị gọi là Rickroll (bị nhìn thấy điệu nhảy của Rick Astley).

Tác giả ca khúc Rick Astley, 55 tuổi, vẫn hoạt động nghệ thuật tính tới thời điểm hiện tại.

Trò lừa này thường được sử dụng vào ngày Cá tháng tư hàng năm khi người ta muốn chơi khăm bạn bè một cách vui vẻ với ước tính có khoảng 2,3 triệu người bị lừa như vậy mỗi năm. Nhưng khi Covid-19 hoành hành và thế giới sử dụng các phần mềm học trực tuyến nhiều hơn, trò lừa này mới lan truyền mạnh mẽ trong giới trẻ.

Một nhạc phẩm vui tươi với giai điệu bắt tai, không quá khó hiểu khi 'Never Gonna Give You Up' đã gia nhập câu lạc bộ tỷ view YouTube. Để ăn mừng thành công này, Rick Astley đã mở bán phiên bản đĩa xanh của ca khúc có chữ ký của chính mình. Chiếc đĩa giá 12 bảng đã được bán hết và dự kiến đến tay người mua vào 20/8.

