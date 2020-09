Cấp khoảng 50 triệu căn cước công dân gắn chip trước 1/7/2021

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương xác định việc cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân (thẻ căn cước có gắn chip - PV) là một “chiến dịch” trên toàn quốc và phải hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Bộ Công an xác định việc xây dựng, triển khai 2 dự án về căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới (Ảnh minh họa)

Khởi động 2 hệ thống căn cước công dân, dân cư vào tháng 2/2021

Ý kiến chỉ đạo nêu trên vừa được Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngày 9/9 kết nối từ Bộ Công an tới Công an 63 tỉnh, thành phố để triển khai dự án “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân” và sơ kết 6 tháng thực hiện dự án “Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư”, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Báo cáo của Bộ Công an nêu rõ, về tổng thể, những kết quả đạt được trong thực hiện 2 dự án là rất tích cực, có bước tiến quan trọng, bám sát chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Đây cũng là cơ sở để Bộ Công an đảm bảo lộ trình hoàn thành 2 dự án đúng thời hạn theo yêu cầu của Chính phủ và Quốc hội.

Cụ thể, tháng 2/2021, Bộ Công an sẽ báo cáo kết quả với Chính phủ, bấm nút khởi động 2 hệ thống và vận hành thử nghiệm; từ tháng 7/2021, sẽ đi vào hoạt động chính thức.

Với dự án “CSDL quốc gia về dân cư”, Bộ Công an đã đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật bảo đảm thông tin dân cư được chính xác. Toàn lực lượng đã thu thập được trên 90% phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) và cập nhật được gần 7 triệu phiếu cập nhật thông tin dân cư (DC02). Hiện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã được xây dựng tại Hà Nội và TP.HCM.

Cũng theo Bộ Công an, việc Thủ tướng Chính phủ ngày 3/9 vừa qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân” là cơ sở để lực lượng Công an khẩn trương triển khai song song dự án này cùng với dự án “CSDL quốc gia về dân cư”.

Điểm nổi bật của dự án “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân” là sẽ thay đổi cách thức thu thập vân tay. Dự kiến ngày 1/11/2020, Bộ Công an sẽ tổ chức đồng bộ lấy vân tay theo phương thức mới trên toàn quốc; sử dụng thẻ chip điện tử đảm bảo tính bảo mật cao và tốc độ xử lý nhanh hơn, tích hợp được nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng. Căn cước công dân mới được thiết kế mở có thể tích hợp nhiều công nghệ nhận dạng hiện đại trong tương lai.

Cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân trước 1/7/2021

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng cho hay, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 và năm 2021.

Do đó, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn nhân lực, kinh phí, phương tiện, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 2 dự án để đảm bảo công việc đề ra; không thành lập Ban Chỉ đạo mới đối với dự án “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân” mà bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo thực hiện dự án “CSDL quốc gia về dân cư”.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo, thời gian tới, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, với vai trò là cơ quan thường trực của 2 dự án, chịu trách nhiệm thực hiện toàn diện các nội dung trong xây dựng, triển khai, thực hiện dự án.

Duy trì giao ban trực tuyến thường xuyên với địa phương để kiểm tra tiến độ, đôn đốc chỉ đạo quyết liệt các nội dung công việc được giao, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đặc biệt, dữ liệu thông tin dân cư phải được thu thập, bổ sung, cập nhật thường xuyên để đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức, hướng tới từng nhóm người, vùng miền cụ thể và chủ động giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của nhân dân, dư luận có liên quan đến việc thu thập thông tin dân cư, cấp số định danh cá nhân, cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Công an các đơn vị, địa phương phải xác định việc cấp khoảng 50 triệu thẻ CCCD là một “chiến dịch” trên phạm vi toàn quốc và phải hoàn thành trước ngày 1/7/2021. Để thực hiện được mục tiêu đó, theo Thứ trưởng, cần phải chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện và nghiên cứu những cách làm hiệu quả theo từng vùng miền để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Dự án “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân” và dự án “CSDL quốc gia về dân cư” có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

M.T