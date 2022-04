Qualcomm và Quỹ Dariu đưa máy tính đến với học sinh tại các vùng nông thôn ở Việt Nam

Khoảng 100.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 80 trường học nông thôn đã được trang bị các nền tảng kỹ thuật để phát triển các kỹ năng cần thiết.

Qualcomm và Quỹ Dariu trao tặng máy tính cho các em học sinh tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 14/4/2022, Qualcomm, thông qua chương trình Qualcomm® Wireless Reach™, cùng Quỹ Dariu tổ chức buổi lễ công bố hợp tác cho chương trình Vietnam Forward nhằm mục đích nâng cao kỹ năng số và tăng cường khả năng của thanh thiếu niên về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Vietnam Forward là chương trình trao tặng học sinh máy tính Always On, Always Connected (máy tính luôn luôn kết nối) chạy trên nền tảng máy tính Snapdragon® của Qualcomm Technologies và được trang bị tính năng LTE di động để đảm bảo kết nối Internet liên tục với 4G.

Máy tính xách tay Always On, Always Connected đang nỗ lực rút ngắn sự chênh lệch về kỹ thuật số trên khắp Việt Nam bằng cách sử dụng các công nghệ hỗ trợ Snapdragon để định hình lại cách học của học sinh và cách các nhà giáo dục giảng dạy bằng cách đưa lớp học hiện đại vào cuộc sống và tạo ra một thế giới nơi tất cả người học được kết nối thông minh tại gia đình, lớp học và hầu như ở bất kỳ đâu.

Khoảng 100.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 80 trường học nông thôn đã được trang bị các nền tảng kỹ thuật để phát triển các kỹ năng cần thiết, từ đó có khả năng tự cung tự cấp về kinh tế. Học sinh học lập trình trên lớp và mang thiết bị về nhà để làm các bài tập lập trình theo nhóm. Gần đây, nhiều sáng kiến từ học sinh đã được công nhận trong các cuộc thi lập trình khu vực.

Hơn 6.000 nhà giáo cho biết họ đã tự tin hơn trong việc giảng dạy lập trình nhờ tham gia vào các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp. Và dựa trên các kỳ thi năng lực trong lớp học, 90% học sinh đã phát triển các kỹ năng số và khả năng trong lĩnh vực STEM, dẫn đến nâng cao cơ hội việc làm. Học sinh cũng cho biết cảm thấy tự tin và hứng thú hơn với STEM, được tăng cường cơ hội áp dụng các kỹ năng mới có được bằng cách sử dụng máy tính xách tay Always On, Always Connected để tìm ra các giải pháp cho vấn đề trên thực tế.

Phát biểu về chương trình, Ông ST Liew, Phó Chủ tịch Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc gia tăng khả năng truy cập vào các công nghệ không dây có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của mọi người. Điều này đặc biệt phù hợp ở Việt Nam, nơi chúng tôi thấy được rõ các mục tiêu chuyển đổi số của nhà nước cũng như nhìn nhận được vai trò của mình trong việc thúc đẩy mục tiêu này. Vietnam Forward chỉ là một trong nhiều sáng kiến mà Qualcomm đã khởi xướng nhằm mang công nghệ của mình để định hình lại cách thế giới học tập và giảng dạy”

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Tổng Giám đốc Quỹ Dariu chia sẻ: “Với những chiếc máy tính xách tay Always On, Always Connected tiên tiến được hỗ trợ bởi nền tảng mới nhất của Qualcomm Technologies, chúng tôi có thể giúp học sinh bổ trợ các kỹ năng STEM, bao gồm lập trình, khoa học máy tính, lập trình và điều khiển robot. Đây đều là một phần trong chương trình của chúng tôi nhằm mang lại nền giáo dục chất lượng cho học sinh dù họ ở đâu và bất kể tình trạng kinh tế của họ, mang lại cho họ cơ hội học tập bình đẳng. Với khả năng kết nối không bị gián đoạn, sự hướng dẫn và hỗ trợ liên tục của giáo viên, học sinh được trao quyền để thành công trong thế giới kỹ thuật số, góp phần giúp họ sẵn sàng theo đuổi giáo dục và sự nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến STEM”.

Nguyễn Thái

VNG trao 4.000 máy tính trong chương trình "Sóng và máy tính cho em" VNG trao 1.000 laptop và gần 3.000 máy tính bảng cho học sinh miền Tây Nam Bộ trong chương trình "Sóng và máy tính cho em".