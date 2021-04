Viettel và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

7 lĩnh vực hợp tác của Viettel và ACV 1. Lĩnh vực An ninh mạng và kiểm soát danh tiếng: Viettel phát triển các dịch vụ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin – SOC, chủ động giám sát trạng thái an ninh của toàn bộ hệ thống. Áp dụng dịch vụ kiểm soát danh tiếng, giúp ACV quản trị danh tiếng, lắng nghe thị trường và đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông. 2. Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành tập trung thông tin Cảng hàng không: Cung cấp các phân tích, báo cáo tức thời và chính xác về các số liệu vận hành, kinh doanh Cảng hàng không, từ đó hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhanh và hiệu quả hơn. 3. Lĩnh vực nhà ga: Triển khai giải pháp thu phí tự động không dừng tại các cảng hàng không do ACV đang vận hành, Tư vấn các giải pháp tích hợp kỹ thuật về hệ thống điện nhẹ, điều hòa, giám sát hệ thống phương tiện vận tải, bảo tri bảo dưỡng. 4. Lĩnh vực Thanh toán số: Xây dựng cổng thanh toán, điểm chấp nhận thanh toán QRcode tại hệ thống các nhà ga. 5. Lĩnh vực Logistic: Hợp tác kinh doanh các hoạt động cho thuê kho bãi, vận chuyển đường hàng không; dịch vụ vận chuyển giữa các kho của ACV và từ ACV đến khách hàng; Viettel sẽ là đối tác cung cấp các dịch vụ chuyển phát thư từ, hàng hóa,.. hợp tác đầu tư các hệ thống kho bãi đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 6. Lĩnh vực Data Center: Xây dựng hạ tầng phòng máy chủ, cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin, các giải pháp dự phòng và khôi phục dữ liệu, các giải pháp phân phối nội dung và máy tính ảo, và các giải pháp an toàn thông tin (bảo mật, Anti DDos, ….) 7. Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: Viettel tham gia vào việc khảo sát tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tư vấn các giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả.