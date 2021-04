Clip mới của Thơ Nguyễn nhận hàng ngàn dislike

Đoạn clip mới nhất trên kênh Thơ Nguyễn, có sự xuất hiện của cô gái tạo sóng gió thời gian gần đây, nhận gần 5 ngàn nút 'không thích'.

Đoạn clip “Anh đã đưa chị Thơ quay lại rồi nè” vừa đăng trên YouTube hôm 15/4 đã nhận được gần 1,5 triệu lượt xem, đang xếp thứ 37 trên mục Thịnh hành ở thời điểm viết bài này.

Clip mới của Thơ Nguyễn trên YouTube. (Ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn clip, người dẫn chương trình nói “chiều lòng các em” để đưa Thơ Nguyễn trở lại. Sau đó, một nhân vật nữ được ghép mặt của Thơ Nguyễn bước ra trò chuyện rất nhanh, rồi bị người dẫn chương trình hù doạ bằng đồ chơi để phải chạy trốn.

Cuối clip này là hình ảnh kéo dài khoảng 1 phút, ghi lại hình ảnh của Thơ Nguyễn thay đổi trong vài năm gần đây.

Đoạn clip nhận được 98 ngàn like và 4,9 ngàn dislike. Ở 3 clip trước, số lượng dislike nhận được cũng tương tự. Clip “Tạm biệt” nhận 259 ngàn like, 20 ngàn dislike. Clip “Hello các em” có 146 ngàn like và 7,8 ngàn dislike. Clip giải thích về Thơ Nguyễn sử dụng kumathong nhận được tới 32 ngàn dislike bên cạnh 166 ngàn like.

Do Thơ Nguyễn đã ẩn tất cả các video trước đây nên không rõ tỷ lệ nhận được nút “không thích” có nhiều như các nội dung gần đây hay không.

Trong đoạn video mới nhất dài hơn 11 phút, người dẫn chương trình dành phần lớn thời gian trả lời các bình luận. Trong đó, sau clip “Tạm biệt”, nhiều bình luận hiểu rằng kênh Thơ Nguyễn không làm nội dung nữa, tuy nhiên diễn viên trong clip khẳng định “tạm biệt” chỉ là tạm chia tay. Đồng thời, người này khẳng định sẽ tiếp tục làm clip với mục tiêu đạt được nút kim cương của YouTube, tức đạt được 10 triệu lượt người đăng ký kênh.

Có gần 11,5 ngàn bình luận trên video clip mới của kênh Thơ Nguyễn. Rất nhiều trong số này kêu gọi Thơ Nguyễn trở lại, ủng hộ kênh này. Thiểu số trong các bình luận này nói “ác mộng của trẻ em đã quay lại”, “một bãi rác chưa được xử lý của YouTube”,...

Hồi giữa tháng trước, Thơ Nguyễn ẩn toàn bộ hơn 1.000 video trên kênh của mình sau khi bị phản ứng dữ dội vì clip “xin vía học giỏi”. Kênh này xin lỗi, sau đó nói “tạm biệt”, nhưng đã bắt đầu sản xuất nội dung trở lại với mục đích đạt nút kim cương của YouTube.

Hải Đăng