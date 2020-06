'Nhà báo' robot của Microsoft gây tranh cãi vì phạm sai lầm ngớ ngẩn

Robot và trí tuệ nhân tạo đang được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống, tuy nhiên, không phải lĩnh vực nào trí tuệ nhân tạo cũng có thể thực hiện tốt, chẳng hạn như báo chí.

Đầu tháng này, Microsoft đã sa thải hàng loạt phóng viên và nhà báo, những người làm công việc biên tập và xây dựng nội dung cho trang tin tức Microsoft News và MSN của Microsoft.

Thay vào đó, Microsoft chuyển sang sử dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo để xây dựng, chọn lọc tin tức và nội dung hiển thị trên chuyên trang MSN.com, cũng như trong trình duyệt Microsoft Edge và các ứng dụng tin tức khác của Microsoft.

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi những “nhà báo robot” đi vào hoạt động đã cho thấy báo chí không phải là lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động tốt khi những “phóng viên robot” của Microsoft đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn.

Robot viết báo của Microsoft nhầm lẫn giữa nữ ca sĩ Leigh-Anne Pinnock (trái) và Jade Thirlwall (phải), khi cả 2 đều là người da màu

Trong một bài viết về nạn phân biệt chủng tộc có tiêu đề “Jade Thirlwall, ngôi sao ban nhạc Little Mix, nói rằng cô ấy đã bị ‘phân biệt chủng tộc tồi tệ’ tại trường học” được đăng tải trên trang web MSN, tuy nhiên, biên tập viên tự động của trang web này đã sử dụng nhầm ảnh minh họa, khi sử dụng ảnh của Leigh-Anne Pinnock, một thành viên khác của ban nhạc Little Mix, thay vì ảnh của Jade Thirlwall.

Nữ ca sĩ Jade Thirlwall sau khi phát hiện sự nhầm lẫn này đã bày tỏ sự khó chịu và chỉ trích nhằm vào MSN.

“Gửi đến MSN, nếu bạn sao chép bài viết từ các phương tiện truyền thông khác, hãy đảm bảo rằng sử dụng đúng hình ảnh minh họa cho các thành viên của ban nhạc”, Jade Thirlwall chia sẻ trên trang Instagram cá nhân. “Điều tồi tệ này xảy ra đối với tôi và Leigh-Anne Pinnock, khiến chúng tôi như một trò đùa”.

Jade Thirlwall thậm chí còn cho rằng việc nhầm lẫn giữa hai cô gái da màu là một hành động xem thường người da màu khi không thể nhận ra sự khác biệt giữa những người da màu.

Trên thực tế, bài viết về Jade Thirlwall trên MSN không phải là bài viết gốc do Microsoft thực hiện, mà do tờ báo The Independent của Anh thực hiện, trí tuệ nhân tạo của Microsoft đã tự động biên tập lại bài viết này và đăng tải lên trang web MSN. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo của Microsoft cũng chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn hình ảnh minh họa cho bài viết, dẫn đến sự nhầm lẫn kể trên.

Đại diện của Microsoft cho biết ngay sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn, công ty đã lập tức thay đổi lại hình ảnh minh họa chính xác.

Dĩ nhiên, việc nhầm lẫn ảnh minh họa trong báo chí không phải là điều quá mới mẻ, tuy nhiên, nhiều người cho rằng sai lầm của “robot viết báo” đến từ Microsoft vào thời điểm “nhạy cảm” như hiện tại là điều khó chấp nhận được, nhất là khi những cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng cho người da màu đang diễn ra trên khắp nước Mỹ và đang lan rộng ra nhiều nước khác tại châu Âu.

