Điểm lại những câu nói bắt trend trên mạng xã hội năm 2020

Năm 2020 đã qua đi với rất nhiều câu nói tạo ra trào lưu trên mạng xã hội, hãy cùng điểm lại những câu nói ấn tượng nhất.

Thăm ngàn, kẹt ngân

Thăm ngàn, kẹt ngân được các game thủ sử dụng rất nhiều

Đây là những từ tiếng Thái được phiên âm theo tiếng Việt. Trong đó, 'thăm ngàn' nghĩa là 'làm việc' còn 'kẹt ngân' hay 'kẹc ngân' hoặc 'kẹp ngần' nghĩa là 'tiết kiệm tiền'.

Những từ này xuất hiện trong một video quảng cáo tiếng Thái từ khá lâu nhưng phải đến năm 2020 mới được các streamer sử dụng nhiều với ý nghĩa là phải chăm chỉ cày cuốc mới tiết kiệm được vàng và khỏe lên trong game.

Mây tầng nào gặp mây tầng đó

‘Mây tầng nào gặp mây tầng đó’ hoặc ‘gió tầng nào gặp mây tầng đó’ là một tập hợp các câu nói thường thấy trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Năm 2020, câu nói này bắt đầu được sử dụng nhiều trên mạng xã hội cũng như trong các bài viết đăng trên báo mạng Việt Nam.

Ngụ ý của câu nói này là hoàn cảnh địa vị của một người sẽ quyết định việc họ gặp được một người tương xứng.

Tấm chiếu mới...

Biệt danh 'tấm chiếu mới' từng gắn liền với streamer Bomman (Mai Nam Hải)

‘Như là cái chiếu mới mua, anh chưa từng trải’ là một câu nói ra đời từ năm 2019. Nhưng phải đến năm 2020, câu nói này mới thực sự phổ biến bởi streamer Bomman, người chưa từng có người yêu trước khi đến với cô bạn gái hiện tại MC Minh Nghi.

Câu nói này thường được các game thủ sử dụng, hàm ý chỉ một người con trai chưa từng có người yêu. Nhưng một khi đã có người yêu, họ sẽ trở thành tấm chiếu… cũ.

Học ăn, học nói, học gói mang về

Đây là câu nói bắt nguồn từ một bình luận phản pháo anti-fan của Nguyễn Trần Trung Quân. Thay vì nói ‘học ăn, học nói, học gói, học mở’, nam ca sĩ 28 tuổi này lại nói thành ‘học ăn, học nói, học gói mang về’ khiến dân mạng được một phen cười chê.

Rất mau chóng, trào lưu chế tục ngữ ca dao take away đã ra đời và được dân mạng hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó take away (gói mang về) cũng là để ám chỉ người khai sáng ra phong cách này.

Chào em, anh đứng đây từ chiều!

Câu nói thú vị của Mimosa Chu được các bạn trẻ nói rất nhiều và khiến không ít người thắc mắc

‘Chào em, anh đứng đây từ chiều’ là câu nói gây bão mạng xã hội được sáng tạo bởi caster Mimosa Chu (Chu Việt Dũng, SN 1992). Câu nói này ám chỉ một người con trai đã chờ đợi người con gái mình thích (crush) để được đáp lại từ rất lâu.

Thực tế, ngoài câu nói này, con trai của NSƯT Chu Hùng còn có rất nhiều câu nói hài hước khác nằm trong tuyển tập bí kíp tán gái trên YouTube từ nhiều năm qua.

Người chơi hệ X

Một số ý kiến cho rằng ‘người chơi hệ X’ có xuất phát từ series Pokemon, nơi các quái vật được phân chia thành các hệ như gió, lửa, sét, đất, nước… Tuy nhiên, câu nói này chỉ thực sự tạo thành trend khi xuất hiện trong một bản rap giữa bối cảnh rap Việt có một năm bùng nổ về lượng người xem.

Câu nói này được sử dụng để chỉ một người đầy chuyên môn và rất giỏi một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn người chơi hệ giàu, người chơi hệ cô đơn.

Nhà tôi ba đời…

Quảng cáo phản cảm của YouTube khiến ngay cả người nổi tiếng cũng phát hoảng (ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng)

Xuất phát từ quảng cáo gây ám ảnh tràn lan trên YouTube, dân mạng đã biến tấu câu nói này thành nhiều kiểu hài hước, châm biếm như ‘nhà tôi ba đời dùng Android, đến đời tôi dùng iOS’, ‘nhà tôi ba đời nghèo’, ‘nhà tôi ba đời ế’...

Có làm mới có ăn...

‘Có làm mới có ăn’ là câu nói cắt ra từ một clip của giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng. Sau đó, câu nói này đã được lan truyền trở thành ảnh chế và thậm chí lên cả một bản tin của VTV. Khi đó, người dẫn chương trình đã biến tấu câu nói này thành ‘Không làm mà đòi có ăn thì đúng là chỉ có... ăn may.’

Giả trân

Giả trân là một từ ghép giữa giả dối và mặt trơ trán bóng. Vì thế giả trân có ý nghĩa là sự giả dối nhưng khi bị phát hiện vẫn tỏ thái độ trơ ra.

Một từ khác cũng được giới trẻ sử dụng rất nhiều trong năm qua là cẩu lương, nghĩa là thức ăn cho chó. Từ này thường được sử dụng với nghĩa bóng là một cặp đôi thể hiện tình cảm thân mật khiến những người độc thân phải ghen tị.

Ơ mây zing, gút chóp em

Một lời khen ngợi hết sức phổ thông đã trở thành thương hiệu riêng của rapper Binz trong năm 2020

Câu nói tiếng Anh ‘amazing, good job’ đã được rapper Binz tích cực sử dụng ở chương trình Rap Việt. Nhờ hiệu ứng của gameshow này mà câu nói của Binz đã trở thành trend và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và người ta thi nhau nói ‘ơ mây zing, gút chóp’ theo đúng phát âm của Binz. Dù rằng ý nghĩa của câu nói này chỉ là một lời khen ngợi, động viên và không có nghĩa bóng ẩn đằng sau nó.

Cất gọn poster vào góc…

‘Tạm biệt, cất gọn poster vào góc, mình tạm không nhìn nhau nữa nhé’ dùng để nói về một ai đó từng rất được thần tượng, nhưng nay không còn thần tượng nữa. Câu nói này từng được lan truyền trong cộng đồng K-pop từ năm 2019, nhưng phải đến năm 2020 mới trở thành văn mẫu viral khắp hang cùng ngõ hẻm.

Ngoài ra còn vô số câu nói khác khiến giới trẻ thích thú trong năm vừa qua như Hải quay xe, đi đường quyền, trứng rán cần mỡ, mãi bên nhau bạn nhé, tôi chiều các em quá nên các em hư…

Phương Nguyễn