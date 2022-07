Dữ liệu: Nhân tố cốt lõi trong cuộc bứt phá cùng doanh nghiệp

Cạnh tranh luôn là vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp, và trong cuộc chơi kinh doanh giữa thời đại số, dữ liệu chính là chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp.

Trong kỷ nguyên số, các công ty sẽ có cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi biết khai phá hiệu quả nguồn dữ liệu dồi dào, ứng dụng công nghệ xử lý thông tin, xây dựng các mô hình tự động hoá và thiết kế những hệ thống thông minh thay con người giải quyết vấn đề. Vì vậy, việc học tập và làm chủ khoa học dữ liệu, máy học và trí tuệ nhân tạo đang là xu hướng tất yếu.

Mới đây tại hội thảo “Accelerate your professions in Data Science and Machine Learning & AI in the changing world” - Các chuyên gia trong ngành, nhà quản lý và nhân sự đã cùng chia sẻ những góc nhìn và cách tháo gỡ khó khăn trong việc sử dụng “ngôn ngữ Data”. Sự kiện do upGrad - nền tảng đào tạo trực tuyến hàng đầu thế giới đồng hành tổ chức cùng PERSOLKELLY Vietnam và Viện Đào tạo Sau Đại học của trường Đại học Hoa Sen.

Các diễn giả khách mời cùng MC tại sự kiện

Vừa săn nhân sự giỏi, vừa trau dồi kiến thức để làm chủ dữ liệu

Anh Nguyễn Văn Toàn - CEO của Delta Investment & Technologies, Giám đốc VFIVN chia sẻ: “Nếu sở hữu hệ thống dữ liệu và ứng dụng được công nghệ máy học, trí tuệ nhân tạo, nhà quản trị sẽ vận hành thông minh hơn và tiết kiệm rất nhiều chi phí. Ví dụ, Lending Club - nền tảng cho vay ngang hàng rất thành công ở Mỹ - đã sử dụng hệ thống thu thập, kết hợp máy học để phân tích, đánh giá dữ liệu người dùng và thành công duy trì tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0.6% so với trung bình 1-3% tại các ngân hàng truyền thống”.

Các khách mời tham gia chia sẻ tại sự kiện

Nói về thực trạng nguồn nhân lực, anh Nguyễn Minh Nhật - Cựu Giám đốc phát triển chiến lược của Mekong One cho biết: "Ngành Khoa học dữ liệu của Việt Nam không thiếu kỳ tài, nhưng ở thời điểm này, họ chưa đủ thời gian để đào tạo các bạn trẻ. Vậy nên tìm học về ngành này ở nước ngoài là lựa chọn khách quan đơn giản nhất."

Anh Nguyễn Đức Cường, Data Analytics Manager tại Eco Group cũng cho rằng, các nhà quản trị cần chủ động trau dồi để cập nhật kiến thức, hiểu các thuật toán và kiểm soát hệ thống. Tài liệu học tập ở Việt Nam còn hạn chế nên anh thường xuyên phải tìm kiếm trên các trang web nước ngoài.

Cách nhanh nhất để làm chủ hệ thống Data Science và Machine Learning & AI

Làm việc trong lĩnh vực tư vấn tài chính, anh Toàn đã nghiên cứu về Data Science và Machine Learning & AI từ 5 năm trước. Trước khi theo học chương trình Thạc sĩ Data Science cấp bằng của trường Đại học Liverpool John Moores được Tổ Chức Giáo Dục Thế Giới (WES) công nhận, anh gặp nhiều hạn chế về nguồn tài liệu học và thời gian đào tạo. Chỉ sau 6 tháng đồng hành cùng upGrad, anh đã có thể nắm bắt được hầu hết những kiến thức, thuật toán phức tạp, từ đó quản trị được hệ thống dữ liệu lớn trong ngành và ứng dụng tư vấn các giải pháp giá trị cho khách hàng.

Cũng đang là học viên tại upGrad, anh Cường xuất phát điểm từ một người không có kiến thức về lập trình, anh may mắn được mentor hướng dẫn vào ngành và quyết định đầu tư học thạc sĩ Data Science để xây dựng nền tảng và củng cố kiến thức. Quá trình học tại upGrad đã hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc cũng như xây dựng được network trong cộng đồng Data Science không chỉ ở Việt Nam và Thế giới.

Anh Minh Nhật hào hứng chia sẻ: Trải nghiệm học tập tại upGrad là “sướng”. Khác biệt với những học viên khác, xuất thân từ gia đình làm nghệ thuật nhưng anh nhận thấy sức mạnh của công nghệ, yêu thích ngôn ngữ lập trình cùng sự minh bạch của dữ liệu nên anh tìm đến upGrad để “xoá mù”. Anh Nhật theo học trực tuyến chương trình thạc sĩ Data Science của Đại học Arizona, Mỹ vì nó phù hợp với những người bận rộn như anh.

upGrad - nền tảng đào tạo trực tuyến lớn nhất Nam Á với hơn 2 triệu người trên 50 quốc gia, hơn 300 trường Đại học đối tác

Các khách mời đều nhất trí upGrad đang trở thành nền tảng giáo dục trực tuyến được nhiều người lựa chọn. Các chương trình Thạc sĩ chất lượng đến từ các trường Đại học hàng đầu thế giới, cùng với giáo trình khoa học giúp tối ưu hoá hiệu suất và tiết kiệm thời gian, chi phí cho học viên.

Các chương trình đào tạo Data Science và Machine Learning & AI tại upGrad:

1. Chương trình tại trường Liverpool Johns Moore Anh Quốc được WES công nhận, với chi phí bằng 1/10 chương trình học tại trường.

2. Chương trình tại trường Đại học Arizona Mỹ - ranking top 40 trên toàn cầu được xếp hạng bởi U.S. News and World Report.

3. Chương trình Study Abroad - du học thạc sĩ tại Mỹ với 50% thời lượng học online và 50% thời gian học tại trường đại học nước sở tại.

